Profitons de Memphis Depay à l'OL

Auteur d'un doublé cette semaine contre Lens, Memphis Depay a encore porté l'OL ce week-end sur la pelouse de Rennes. Sans être étincelant, le numéro 10 lyonnais n'aura eu besoin que de trois minutes pour briller deux fois (un but, une passe décisive) et offrir un point inespéré à son équipe. Ceux qui voulaient le laisser filer cet hiver pour éviter de le voir quitter gratuitement Lyon l'été prochain ont tout faux : le Néerlandais doit et va rester chez les Gones jusqu'à la fin de saison. Profitons.

Memphis prodigue

Depay à l'OL, un livre ouvert

Par Clément Gavard, au Roazhon Park

Propos de Rudi Garcia recueillis par CG

Le visage fermé, sans un sourire, Memphis Depay se fraie un chemin entre les mimines tendues par ses coéquipiers pour se replacer dans le rond central du Roazhon Park. Celui qui vient d'allumer sa télé ne peut pas le deviner, mais le numéro 10 lyonnais vient de décrocher quelques mâchoires en marquant un but fabuleux. Un bijou, dira son entraîneur Rudi Garcia après la rencontre. Un enchaînement magique contrôle de la poitrine-volée du droit, sous les regards impuissants d'Adrien Truffert et Steven Nzonzi, pour tromper Romain Salin et relancer le suspense d'une partie qui semblait quasiment jouée.Hors de question pour Memphis d'être heureux ou de se boucher les deux oreilles, comme le veut sa traditionnelle célébration : l'OL est mené sur la pelouse de Rennes, et il a un statut de leader à assumer. Dans la foulée, Depay prend (encore) les choses en main, adressant un petit signe à Jason Denayer pour lui demander de monter sur un coup franc anodin le long de la ligne, avant de déposer sur le crâne du défenseur belge un amour de centre. 2-2, Lyon est sauvé et tout le monde oubliera cet ultime corner foiré du Néerlandais. Car il s'agit maintenant pour tout le monde de profiter des derniers mois de Memphis Depay sous le maillot lyonnais , et pour les Gones de mesurer leur chance de pouvoir compter sur un tel bonhomme.Memphis Depay n'a pas besoin d'être étincelant pour briller. Ce samedi soir, le capitaine rhodanien n'a pas tout réussi, loin de là. Il a même beaucoup raté avant de sortir du bois, multipliant les pertes de balle (21), les mauvais choix et ne parvenant pas à aussi bien combiner avec Tino Kadawere et Karl Toko Ekambi que ces dernières semaines. Dans la tribune de presse du Roazhon Park, il se murmurait même que le Stade rennais avait eu la chance de tomber sur un mauvais soir de Memphis, qui s'était seulement distingué par une somptueuse louche sur un coup franc qui avait failli déboucher sur un but de Toko Ekambi en première période. Un match sans jusqu'à ces trois minutes hors du temps, Depay venant rappeler qu'il faisait bien partie de la caste de ces joueurs à part. Ceux qu'il faut parfois oser ne pas sortir du terrain parce qu'ils sont capables de coups de génie.Surtout, le rappeur incarne la résilience et la haine de la défaite de l'OL, en bon capitaine d'un navire solide., a déroulé Rudi Garcia en conférence de presse après la rencontre.Le costume n'est pas trop grand pour Memphis, même si ce dernier sait que son futur proche ne s'écrit pas à Lyon.Pour l'OL, le dilemme hivernal n'en est pas un : entre se séparer de Memphis Depay contre un modeste chèque de cinq millions d'euros en janvier et le perdre gratuitement l'été prochain, le choix est vite fait. Le principal intéressé a lui aussi compris qu'il avait tout intérêt à boucler son chapitre lyonnais de la plus belle des manières, en respectant le contrat de quatre ans et demi qu'il avait paraphé en 2017 et surtout en essayant d'aller décrocher un trophée (coucou l'Hexagoal) pour quitter la capitale des Gaules en héros., avait souri Depay au micro de Canal + après son doublé contre Lens en milieu de semaine.Si ce petit coquin de Memphis a toujours aimé distiller le doute dans les esprits, il a aussi multiplié les marques de respect envers l'OL ou Jean-Michel Aulas, qui le lui rend dès qu'il a l'occasion sur les réseaux sociaux. L'attaquant de 26 ans a rarement triché, revenant cette saison d'une grave blessure et d'un transfert avorté comme si (presque) de rien n'était. L'histoire de Memphis Depay à Lyon n'aura pas été un long fleuve tranquille, c'est vrai, mais elle aura été belle. Ce samedi soir, l'international néerlandais s'est fait une place entre Alain Caveglia et Karim Benzema au classement des meilleurs buteurs de l'OL en inscrivant une 65réalisation sous la liquette lyonnaise (il n'est plus qu'à deux longueurs de l'attaquant du Real Madrid). La preuve que les seize millions d'euros lâchés à l'époque sont largement rentabilisés et surtout qu'il laissera son empreinte dans le club rhodanien. Avant la séparation, il reste cinq mois d'amour à donner à ce joueur si particulier qu'un championnat comme la Ligue 1 ne peut pas bouder. Puis l'heure sera venue de souhaiter bon vent à Memphis Depay, sans oublier de le remercier.