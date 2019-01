Profession : commentateurs d'amateurs

Ce dimanche, c'est multiplex « Au cœur des régions » sur France 3. Une occasion en or de voir des équipes amateurs squatter la petite lucarne, et une approche du commentaire un brin différente des grandes affiches internationales. Décryptage avec deux hommes aux manettes de ces retransmissions pas comme les autres : Kader Boudaoud et Patrick Montel.

Par Eric Carpentier

La programmation complète du multiplex "au coeur des régions" :



- ASF Andrézieux Bouthéon / Olympique de Marseille

En direct sur France 3 SAT, Aquitaine, Auvergne, Basse et Haute Normandie, Bourgogne, Centre-Val de Loire, Corse, Franche-Comté, Limousin, Paris Ile de France, Poitou Charentes, Provence-Alpes, Rhône-Alpes.

Aux commentaires : Kader Boudaoud et Alou Diarra accompagnés de Claire Vocquier Ficot en bord de terrain.



- Canet Roussillon FC / AS Monaco FC

En direct sur France 3 Côte d'Azur, Languedoc-Roussillon, Midi-Pyrénées.

Aux commentaires : Patrick Montel et Nicolas Gillet.



- Stade Rennais FC / Stade Brestois 29

En direct sur France 3 Bretagne, Pays de la Loire.

Aux commentaires : Thierry Adam et Stéphane Guivarc'h.



- Grenoble Foot 38 / RC Strasbourg Alsace

En direct sur France 3 Alpes, Alsace.

Aux commentaires : Claude Eymard et Marinette Pichon.



- Stade de Reims / RC Lens

En direct sur France 3 Champagne Ardennes, Lorraine, Nord Pas de Calais, Picardie.

Aux commentaires : Rodolphe Gaudin et Toifilou Maoulida.



Partout en France, il sera possible, même pour les téléspectateurs n’habitant pas dans la zone de couverture des antennes régionales concernées, de suivre les matches en direct et en intégralité sur le site France tv sport, ainsi que sur les antennes régionales de France 3, accessibles aux téléspectateurs au sein des offres de la plupart des opérateurs ADSL / câble / satellite.

Dans le jargon, on appelle ça des décrochages régionaux. À savoir : un dispositif permettant à chaque antenne régionale de France 3 de diffuser son propre match, selon un intérêt dicté par la proximité. Sur France 3 Bretagne par exemple, quoi d'autre qu'un Stade Rennais–Stade Brestois ? Une galette-saucisse et une pinte de Coreff, exactement. Et sur les autres canaux ? Un offre éclectique permettant de croiser le Canet Roussillon FC commenté par Patrick Montel et Nicolas Gillet, l'ASF André zieux-Bouthéon, sur la pelouse de Geoffroy-Guichard, face à l'OM et sous les yeux d'Alou Diarra, ou encore Thierry Adam descendu de sa moto du Tour de France pour s'installer au Roazhon Park en compagnie de Stéphane Guivarc'h – et d'une galette-saucisse, donc. En résumé, un programme étiqueté terroir, loin des paillettes du football globalisé.De là à rendre le travail du commentateur plus facile ? Pas au premier abord pour Kader Boudaoud, aux manettes de l'affiche entre l'ASF et l'OM : «, commence le journaliste en charge du foot chez France Télévisions.» . Alors, il va sur «» , révise les résultats récents, tombe sur des interviews. Quand ce n'est pas le métier qui parle : «» Ensuite vient la rencontre avec l'entraîneur, parfois les joueurs, la veille du match : «Lorsqu'il se rendra au stade Gaston-Brutus de Perpignan pour prendre le pouls de la rencontre entre le Canet Roussillon FC et l'AS Monaco Patrick Montel aura lui une pointe de nostalgie. Un peu pour cette «),» . Et surtout parce que dans «» Et puis, ce sera au tour de l'expérience, encore une fois, d'entrer en jeu : «» Car une fois le match lancé, le risque est fort de n'avoir que 120 minutes, au mieux, pour faire découvrir au grand public les histoires traversant le 8de la poule H de National 3.Coup d'envoi, justement. Synonyme d'un certain relâchement pour Kader Boudaoud. Mais pas pour une question de pression : «» À condition de savoir reconnaître les acteurs en représentation : «» Le temps de quelques minutes, c'est intégré : «» .Il y a la technique, puis il y a tout le reste. Kader Boudaoud appelle ça le tempo, parce que le match est une musique. Patrick Montel, lui, se raccroche aux lettres : «» Quelque chose de plus large que la seule Coupe de France pour celui qui s'insurge contre les consignes et le formatage de «» : «Reste une question, inévitable si l'on considère que l'aventure débute là où le format s'arrête : et les galères ? Aucune pour Montel, qui rêve seulement de commenter une qualif' d'un petit pour voir «» . Idem du côté de Boudaoud, qui se souvient au contraire d'une belle journée dans le Pas-de-Calais : «"Match de rêve"» Ce jour-là, Cambrai (DH) l'avait emporté 3-0 contre l'équipe d'Excellence qui les recevait. Le nom du bled ? Labeuvrière. Soit une promesse de troisième mi-temps arrosée à la magie de la Coupe de France