Karim Benzema passe en défense

Pour ce dernier jour du procès de la sextape, les avocats de Benzema, Zenati et Zouaoui ont pu défendre la cause de leur client. Tous réclament la relaxe. Même si la possibilité d’un verdict donné dans la foulée existait, il sera finalement rendu le 24 novembre. Récit de cette ultime audience.

« J’allais terminer en disant que Valbuena réagissait un peu comme il le faisait sur le terrain, où il avait tendance à exagérer. »

Le comportement de Valbuena interroge

La justice prise en otage

Par Léo Tourbe, à Versailles

Le ping-pong est un sport sans pitié. Surtout quand il est verbal et qu'il se joue sur un parquet. Après les deux plaidoiries de la veille , données par MEmmanuel Molina, avocat d’Axel Angot, celui qui a obtenu la sextape depuis le portable de Valbuena, et MTewfik Bouzenoune, qui défend les intérêts de Younès Houass, intermédiaire entre les maîtres-chanteurs et le joueur de l’Olympiakos, cette dernière journée s’ouvre sur celle des avocats de Karim Benzema. D’abord, MAntoine Vey accapare le micro., explique-t-il., justifie-t-il ensuite, sous-entendant ses obligations professionnelles, mais aussi la difficulté qu’est celle d’affronter un tribunal.Après avoir expliqué que des footballeurs avec une telle notoriété ne vivent pas dans le même monde que le commun des mortels, il s’attelle à démontrer que le ressenti de Mathieu Valbuena est aussi et surtout le résultat d’, s’exclame-t-il. MAntoine Vey met en avant le fait que Valbuena, informé le 4 octobre 2015 par les enquêteurs qu’un émissaire viendrait à sa rencontre lors du rassemblement à Clairefontaine, ne soit pas allé faire de rapport de sa conversation du 6 avec Karim Benzema, ledit émissaire., fulmine l’avocat. Mathieu Valbuena a effectivement attendu fin novembre, soit plus d’un mois et demi après sa discussion avec le Madrilène pour émettre des doutes concernant les intentions de ce dernier. Pourtant, il avait déjà été interrogé fin octobre, avant la garde à vue de Benzema, où il n’a même pas effleuré le contenu de cette conversation. Un comportement qui fait déduire à MVey que si Valbuena s’était vraiment senti si menacé, il en aurait fait part dans la minute aux enquêteurs, qui l’avaient prévenu sans dévoiler que ce serait Benzema, comme il l’a déjà fait précédemment lorsque Houass l’avait appelé en juin., concède-t-il à propos de son client. Il conclut ensuite en confiant que c’est très difficile pour lui. Une référence évidente à la réquisition des procureurs jeudi. MSylvain Cormier, le second avocat de Benzema, prend la suite, en faisant quelques reproches à Valbuena. Après avoir décrit la fameuse sextape comme une vidéo prise en selfie alors que les deux protagonistes de celle-ci effectuent, il se demande si la fille n’a pas été filmée à son insu., lâche-t-il d’entrée, beaucoup plus intransigeant que son confrère, de son propre aveu. Il regrette aussi que. L'avocat insiste, à l’instar de son prédécesseur, sur le fait que le côté menaçant de son client n’a été que le ressenti de Valbuena, livré bien après leur rendez-vous. Puis, il décoche une nouvelle flèche en direction de la victime présumée :Mais il se ravise, supposant que le milieu offensif de 37 ans a été. Ils réclament la relaxe de Benzema.C’est ensuite au tour de MEmmanuel Mercinier-Pantalacci, avocat de Karim Zenati, l'ami d'enfance de Benzema, de plaider, après s’être longuement étiré pendant l’intervention précédente. Il s’avance à la barre, comme pour incarner son client. Une volonté corroborée par son emploi de la première personne du singulier lorsqu'il parle de son client. Sa principale défense ? Que Zenati n’a jamais parlé à Valbuena et donc jamais menacé ce dernier., rappelle-t-il. S’appuyant sur le fait que Zenati a été roulé par Zouaoui concernant leur business de maroquinerie, il se demande pourquoi ne l’aurait-il pas non plus été concernant la sextape., assène l’avocat qui s’est étonné que le cas de son client n’ait pas été requalifié enpar le parquet la veille. Pour lui, rien ne montre qu’il a été plus qu’un complice., finit-il.Après le déjeuner, la dernière plaidoirie de la défense et de ce procès est celle de MSerge Money, avocat de Mustapha Zouaoui, dit « Sata » . Prévenu le plus controversé, accusé d'être le cerveau de l'affaire, c’est évidemment cette plaidoirie qui a été la plus longue de toutes, durant plus d’une heure. N'étant que très peu intervenu lors des deux jours précédents, alors que Sata semblait s’enfoncer tout seul, il justifie qu’il lui. MMoney avoue tout de même avoir, par moment, été. Son monologue démarre sur un petit rythme, poussant les autres avocats, les procureurs, et les journalistes à ne pas forcément avoir les mirettes rivées sur lui. Mais au fur et à mesure, le verbe monte, l’intonation aussi, avec les arguments qui vont avec.S’il ne nie pas le comportement contestable de son client, soufflant que, il reproche avec ironie la réquisition du Parquet :, argumente-t-il en faisant de grands gestes dont la fréquence ira crescendo. Tout ça, prévient-il. Étayant que Zouaoui n’a jamais demandé de l’argent, ni menacé Valbuena, même au travers des intermédiaires, il explique que la justice pourrait être tenue en otage. Tout ça parce que l’a été rejetée au cours de l'instruction et quen’est donc pas forcément la bonne charge pour condamner Sata. Il réclame alors la relaxe, espérant que son client ne paie pas sa personnalité clivante. Une fois la plaidoirie finie, le président climatise le tribunal en annonçant que le verdict est en délibéré et sera rendu le mercredi 24 novembre à 9h30 au tribunal judiciaire de Versailles. À cinq jours du Ballon d’or. Heureusement pour Benzema, les votes de terminent le dimanche.