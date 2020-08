Des maillots Adidas pour tout ton club + 1 projection privée du film « Les Joueuses » #PasLaPourDanser, voilà le gros cadeau qui attend le meilleur projet de football féminin organisé à l'occasion du Vrai Foot Day by, notre journée du foot amateur, le week-end du 10 et 11 octobre prochains.

Après le Prix UNFE et le Prix Weekend Foot , place au foot féminin avec le prix « Les Joueuses » !A l’occasion de la sortie du film « Les Joueuses » , #PasLaPourDanser le 9 septembre 2020, l’équipe du film, le producteur et distributeur Rouge International ainsi qu’Adidas s’associent au Vrai Foot Day pour récompenser le meilleur projet de football féminin organisé par un club pour le 10 et 11 octobre prochains.Pour être éligible au Prix « Les Joueuses » , une seule possibilité : organiser le 10 ou 11 octobre prochain, dans le cadre du Vrai Foot Day, un projet d’animation autour du foot féminin qui soit créatif, convivial et porteur de sens. Tout projet lié au football féminin devient alors automatiquement éligible pour ce prix « Les Joueuses » , et sera présenté au jury qui se réunira fin septembre.A gagner avec le prix « Les Joueuses » : des maillots Adidas pour tout ton club + 1 projection privée du film « Les Joueuses » #PasLaPourDanser. Un film réalisé par Stéphanie Gillard, infiltrée au cœur des joueuses de l’Olympique Lyonnais lors de leur campagne européenne victorieuse de 2019.Vous avez jusqu’au 18 septembre pour déposer – en une une vidéo d’1 minute ! - votre projet au Vrai Foot Day dans le cadre de l’appel lancé par le parrain de la journée Benjamin Nivet.La 2e édition du Vrai Foot Day, la grande fête du foot amateur organisée dans toute la France par So Foot propose d’autres prix, dont un un Grand Prix : pour le club qui crée le meilleur événement, la rédaction débarque dans ton club le week-end du 10 et 11 octobre prochain. Nous couvrirons cette journée comme si c’était un match de C1, avec articles d’avant-match, live et compte rendu. Entre autres.À vous de jouer ! Et ça commence ici, par votre inscription au Vrai Foot Day En manque d'idées ? Voici quelques exemples de projets menés en 2019 ici.