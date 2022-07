Ballons L1 & jeux de maillots écoconçus à faire gagner à ton club !

Et ça se gagne à l'occasion du Vrai Foot Day, la journée d'hommage et de fête du foot amateur, qu'on organise une fois par an !



AS Orange - Projet Run to Zero - Vrai Foot Day 2021

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Et 1, et 2, et 3 années de suite !Après la présentation du doyen des Prix avec l’UNFE et son appel à projets foot entreprise, on enchaîne avec un autre Trophée culte du Vrai Foot Day, qu’on est super content de pouvoir reconduire :♻️Comme chaque année, en accord avec son objectif de proposer 100% de produits écoconçus en 2026,, qu’il s’agisse d’une collecte de déchets, d’une action menée main dans la main avec une association ou d’un projet de plus long terme.En guise de récompense, rien de moins queEn 2020, c'est le CA Paris 14 qui l'avait emporté avec sa friperie pour donner une seconde vie aux affaires de foot...... et en 2021, le club de foot corpo de l'AS Orange pour son projet d'éradication des bouteilles en plastique.Il vous reste jusqu’au 18 août pour vous inscrire au Vrai Foot Day ( via ce lien, ça prend 2 min ) !