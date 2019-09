Privé de passeport, Ronaldinho devient ambassadeur du tourisme brésilien

O ex-jogador @10Ronaldinho é o novo Embaixador do Turismo Brasileiro. O anúncio foi feito nesta quinta, na comemoração alusiva à Semana da Pátria na Embratur https://t.co/Afihlg9HBa pic.twitter.com/C7agOtdrdL — Embratur (@EmbraturNews) September 5, 2019

GO de luxe.Privé de passeport et donc interdit de voyager hors du Brésil à cause d'une amende impayée, Ronaldinho a été nommé ambassadeur du tourisme brésilien par Embratur, l’institut qui dépend du ministère du Tourisme. Dans son communiqué, Embratur a déclaré que la mission de l'ancien numéro 10 du PSG et du Barça serait «» et qu'il aidera dans différentes campagnes de promotion. Durant l'événement de présentation, Ronaldinho a déclaré que «» .À cause des graves ennuis judiciaires et financiers de Ronnie, cette nomination défraie la chronique outre-Atlantique. Le champion du monde 2002 est en effet privé de passeport pour une amende de plusieurs millions d'euros dont il ne s'est toujours pas acquitté. Son frère et lui se sont en effet rendus coupables de construction immobilière illégale, qui plus est dans une zone environnementale protégée, celle du lac Guaiba, près de Porto Alegre.Un peu gauche en écologie ce Ronaldinho.