Prince Gouano victime d'insultes racistes à Dijon

3

?? #DFCOASC⚽️ Prince Gouano revient sur les incidents racistes? "Nous sommes au 21e siècle, c'est inadmissible [...] Je veux véhiculer un message qui est l'amour" pic.twitter.com/H7kpp2QRSv — beIN SPORTS (@beinsports_FR) 12 avril 2019

EM

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

On joue la 78minute de jeu de ce Dijon Amiens . Alors qu'il s'apprête à botter un corner, le capitaine d'Amiens, Prince Gouano, est victime de cris racistes provenant des tribunes.Immédiatement, le joueur est allé voir l'arbitre pour lui expliquer la situation, et les joueurs, amiénois et dijonnais, ont eux-mêmes décidé d'interrompre la rencontre. Cinq minutes plus tard, ils sont revenus sur la pelouse et ont repris le jeu, avec la ferme intention d'arrêter définitivement la rencontre si de nouveaux cris se faisaient entendre.À la fin du match, Prince Gouano a expliqué aux micros de beIN Sport qu'il était «» de voir ce genre de comportement «» , et que lui souhaitait «» .Selon les informations de, l'auteur des insultes racistes a été «» . Dijon a, dans la foulée, annoncé qu'il allait porter plainte contre lui.