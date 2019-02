Solide défensivement et auteur de son premier but en professionnel, Presnel Kimpembe a été le grand bonhomme de la victoire du Paris Saint-Germain face à Manchester United à Old Trafford en huitièmes de finale aller de Ligue des champions (0-2). Deux ans quasiment jour pour jour après son récital face à Lionel Messi pour ce qui reste comme son premier match en C1.

Le roc Kimpembe

La Presnel des yeux de Tuchel

Par Steven Oliveira

Inutile de le rappeler, mais pour son premier match de Ligue des champions, le 14 février 2017 en huitième de finale aller, Presnel Kimpembe avait déjà tout cassé. Comment ? En faisant de Lionel Messi sa chose lors de la victoire de Paris face au Barça (4-0). Entre-temps, l’international français a gagné une place de titulaire au sein de la défense parisienne et est devenu champion du monde en juillet dernier avec les Bleus. Alors ce n’est pas Marcus Rashford ou Jesse Lingard qui allaient l’inquiéter. Et cela s’est vite confirmé ce mardi soir à Old Trafford, où Presnel Kimpembe a mis Marcus Rashford dans sa petite poche et s’est même payé le luxe d’inscrire le premier but de sa carrière en professionnel en reprenant tel un avant-centre le corner d’Ángel Di María.Et pourtant, « Presko » ne s’était pas facilité la tâche en démarrant sa rencontre par un carton jaune sur une faute un peu inutile sur Marcus Rashford dès la 11minute. La peur s’empare alors des nombreux supporters parisiens présents à Old Trafford ou confortablement installés sur leur canapé, qui s’imaginent déjà voir le numéro 3 parisien rentrer au vestiaire avant ses copains pour un second jaune en seconde période. Sauf que l’international français (7 sélections) n’est pas du genre à douter. S’il n’a pas eu peur de Messi il y a deux ans, il ne va pas avoir peur de jouer 80 minutes avec un jaune comme épée de Damoclès. Le buste droit, la tête levée et les épaules carrées, Presnel Kimpembe reprend sa place au sein de la défense du PSG et fait ce qu’il sait faire de mieux : défendre.Et c’est ainsi que le DJ des Bleus dégaine ses 183 centimètres pour dévier de la tête un centre d' Ashley Young , ou qu’il sort ses grands compas pour empêcher Marcus Rashford de prendre de la vitesse. Alors oui, Kimpembe s’est fait souiller par Paul Pogba sur un dribble en première période, oui Kimpembe aurait pu prendre un second carton jaune dès le retour des vestiaires pour une main sur l’épaule de Rashford non sanctionnée par l’arbitre, mais ces deux actions montrent simplement que Presnel n’est encore qu’un gamin de 23 ans. Car en dehors de ce qui peut aussi être vu comme quelque chose de positif – autrement dit une marge de progression encore assez importante –, le natif de Beaumont-sur-Oise s’est montré tout simplement impérial.Si les débats d'avant-match de ce Manchester- PSG accordaient une grande place aux absences de Neymar et Cavani, Thomas Tuchel , lui, n'avait pas manqué de se féliciter du retour de Presnel Kimpembe , absent durant tout le mois de janvier en raison d’une blessure aux adducteurs. C’est en tout cas ce que l’entraîneur allemand a laissé entendre en conférence de presse avant le match face à Guingamp en Ligue 1 (9-0) : «» Ce que Thomas Tuchel ne savait pas, en revanche, c’est que Presnel Kimpembe avait aussi des qualités face au but. Vu la réaction du défenseur français après son but, lui non plus n’était visiblement pas au courant que sa jambe gauche ne lui servait pas qu’à mettre des tampons à Marcus Rashford