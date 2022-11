Près de 300€ à gagner avec Espagne & Maroc !

Canada - Maroc :

Japon - Espagne:

Si vous misez par exemple sur les victoires du Maroc et de l'Espagne dans un pari combiné, la cote atteindra :

Profitez d'un 1er pari remboursé de 100€ EN CASH chez PMU Sport

Vous pouvez même retirer directement vos 100€ sur votre compte bancaire

Profitez de 100€ de Bonus chez Betclic dès la fin du match :

Si vous avez envie de tester d'autres sites de paris sportifs, ce pari combiné donné en exemple peut vous rapporter pour 100€ de mise :

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

De retour en Coupe du monde pour la première fois depuis 1986, le Canada espérait obtenir de meilleurs résultats dans le gratin du football mondial. Dotée d'une très belle génération, cette nation pensait poser davantage de problèmes à ses adversaires dans le groupe F voire même, pourquoi pas, prendre l'une des deux premières places pour se hisser en 1/8de finale. Mais il n'en a rien été et lesont récolté deux défaites contre la Belgique (1-0) et surtout contre la Croatie (4-1) après que la défense a complètement craqué. Le Maroc, de son côté, a le vent en poupe dans ce Mondial. Sortis d'entrée il y a 4 ans, les Lions de l'Atlas ont profité de cette expérience pour s'améliorer et se situer idéalement dans cette poule avant cette dernière rencontre. Accrocheurs face à la Croatie (0-0), ils ont ensuite pu s'imposer devant la Belgique dimanche (2-0) assez logiquement au vue de leur prestation. Et contre un adversaire déjà éliminé, les adversaires de Hakim Ziyech, qui doivent encore assurer leur qualification pour les 1/8de finale, devraient faire le travail et l'emporter.Véritable surprise de la première journée en se défaisant de l'Allemagne (2-1), le Japon semblait avoir toutes les cartes en main pour valider sa qualification. Mais finalement, les Samouraïs Bleus se sont manqués lors de leur deuxième match en s'inclinant, contre le cours du jeu, face à une très modeste équipe costaricienne (0-1). Aussi, les Nippons ont sans doute laissé passer leur chance puisqu'ils affrontent l'Espagne ce jeudi. Celle-ci dispose de l'un des meilleurs collectifs du tournoi et elle l'a d'ailleurs démontré en surclassant le Costa Rica lors de son entrée en lice (7-0). Par la suite, la Roja a concédé le match nul contre l'Allemagne (1-1) et elle est donc encore dans l'obligation de s'imposer pour valider définitivement sa première place. Aussi, avec leur maîtrise technique et la qualité de leurs cadres, les hommes de Luis Enrique semblent tout à fait en mesure de pouvoir remporter cette partie.chezqui vous offre!!!chezqui vous offre en ce moment(vous êtes remboursé dès la fin du match !)- Vous avez le droit à un premier pari remboursé de 100€ en ARGENT RÉEL !- Misez par exemple votre 1er pari de 100€ sur ce combiné pour tenter de gagner- Si vous perdez, vous êtes totalement remboursé de vos 100€ en CASH !- Rentrez biendans la case "code promotionnel" du formulaire d’inscription.- Misez par exemple votre 1pari de 100€ sur ce combiné pour tenter de gagner- Si votre pari est perdant, vos 100€ vous sont remboursés en paris gratuits !- Ces 100€ de Bonus vous sont versés immédiatement après la fin du match.avecavecavecdès la fin du matchavecen rentrant le code "SOFOOT"avecavecavecavec