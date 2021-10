Première sélection pour Rafael Leão avec le Portugal

MD

Ça va chanterau bizutage.Après l’annonce des forfaits de Domingos Duarte et de Rafa Silva pour le prochain rassemblement de la, Fernando Santos a décidé de convoquer non pas deux, mais trois joueurs, pour former une liste de 25 internationaux portugais. Ainsi, Francisco Trincão, Rafael Leão et l’expérimenté José Fonte seront dans le groupe du champion d’Europe 2018.Auteur d’un excellent début de saison avec l’AC Milan, l’attaquant de 22 ans intègre enfin les rangs de laaprès avoir côtoyé toutes les équipes jeunes. Particulièrement pointé du doigt pour ses choix et la dernière campagne européenne, Fernando Santos fait bien d’appeler l’ancien Lillois. Sa non-convocation n’a cessé de faire débat depuis l’annonce de la liste la semaine dernière. Et pour cause, avec quatre buts et sa passe décisive en neuf apparitions toutes compétitions confondues avec les, Leão fait l’unanimité chez les admirateurs de la sélection portugaise.Le Portugal affrontera le Qatar samedi prochain dans le cadre d’un match amical, avant de recevoir le Luxembourg le 12 octobre pour le compte d’une nouvelle journée de qualification à la Coupe du monde. Deux adversaires très abordables pour les coéquipiers de Cristiano Ronaldo qui pourraient permettre à Leão de faire ses premiers pas.Leão et (presque plus de) débats.