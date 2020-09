Suárez, déjà chez lui

Auteur d'un doublé et d'une passe décisive dimanche contre Grenade après être sorti du banc à vingt minutes du terme, Luis Suárez a impressionné dès sa première apparition sous les couleurs de l'Atlético. Au point que la bonne affaire du mercato semble déjà être confirmée, pour les Colchoneros.

Costa : « L'un de nous mord et l'autre donne des coups de pied »

Concurrence racée

Par Florian Cadu

Lorsque la 71minute a sifflé l'instant des changements, Grenade pensait son cauchemar proche de la fin. L'Atlético lui en avait déjà collé quatre, mais Luis Suárez suppléait un solide Diego Costa, auteur de l'ouverture du score alors que l'affaire était déjà pliée. C'était compter sans la mentalité et le talent de l'Uruguayen, déterminé à confirmer sa réputation dans sa nouvelle ville : le bonhomme a toujours les crocs, et il l'a prouvé.Comment ? Tout simplement en sortant un gros quart d'heure de folie. Une remise en première intention en guise de passe décisive pour Marcos Llorente, quatre frappes (meilleur total de tous les acteurs ayant pris part à la confrontation !), un doublé (une tête lobée parfaitement exécutée, et un intelligent une-deux avec Victor Vitolo débouchant sur un combo poteau/rebond/but)... Certes, l'adversaire a montré une fébrilité affligeante et n'avait plus la tête au match. N'empêche que la recrue desa impressionné, c'est peu de le dire. Une recrue à seulement six millions d'euros récupérée chez un concurrent direct pour le titre, faut-il le rappeler., a d'ailleurs halluciné Costa, dans des propos relayés parL'attaquant espagnol a beau user de l'humour pour applaudir l'arrivée de son nouveau camarade offensif, il met le doigt sur ce qui devrait permettre au couple Suárez-Atlético de réussir. À savoir l'attitude mordante et travailleuse de l'avant-centre, qualité adéquate et adaptée à la formation de Diego Simeone., a ainsi indiqué l'entraîneur, pourEn apparence, l'ancien Catalan et le coach argentin parlent en effet le même football : celui où on ne lâche rien, où se rouler dans la boue pour empêcher un ballon de sortir en six mètres et sacrifier sa personne pour éviter d'encaisser un pion relèvent de la normalité la plus basique. Reste qu'hormis son abnégation et son don de soi, Suárez va également apporter une touche technique et tactique évidente.Sans parler de la concurrence qu'il amène, et qui pourrait aider ses partenaires à se surpasser. Plus complet qu'Álvaro Morata (parti à la Juventus), plus adroit que Costa (toujours présent, malgré les rumeurs de départ et d'un possible remplacement par Edinson Cavani), plus mobile que Nikola Kalinić (de retour de prêt) et plus expérimenté que João Félix (appelé à confirmer les promesses proposées jusqu'ici), Luisito dispose du profil pour replacer complètement les Matelassiers parmi les prétendants aux trophées nationaux et européens... et faire évoluer le jeu madrilène ?, a en tout cas encore apprécié Simeone, face aux médias.Comme s'il avait toujours été là, finalement. Avis du principal intéressé :Que Lionel Messi se rassure : si laen pleine déprime pleure le départ de son ami, ce dernier a déjà troqué ses adieux contre le bonheur.