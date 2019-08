Première douloureuse pour l'Union Berlin face à Leipzig

Union (4-2-3-1) : Gikiewicz - Trimmel, M. Friedrich, Schlotterbeck, Lenz - Prömel, Andrich - Abdullahi (S. Becker, 58e), Gentner (Ujah, 46e), Bülter - S. Andersson (Polter, 69e). Entraîneur : Urs Fischer.



Leipzig (3-4-3) : Gulácsi - Mukiele, I. Konaté, Orbán - Klostermann, Demme (Laimer, 62e), Kampl (Forsberg, 73e), Halstenberg - Sabitzer, Y. Poulsen, Werner (Nkunku, 65e). Entraîneur : Julian Nagelsmann.

Sept joueurs sur onze découvraient la Bundesliga. Et ça s'est senti.Pour son baptême du feu dans l'élite allemande, le FC Union Berlin n'a pas fait le poids contre Leipzig, troisième du dernier championnat. À la pause, les hommes d'Urs Fischer avaient déjà mangé trois buts, œuvres de Marcel Halstenberg (16), Marcel Sabitzer (31) et Timo Werner (42).Rafał Gikiewicz a eu beau enchaîner les parades d'exception, les vannes étaient ouvertes, et en seconde période, Christopher Nkunku a pu participer à la fête pour ses débuts outre-Rhin, quatre minutes après son entrée : à la suite d'une remise de la tête de Sabitzer non convertie par Yussuf Poulsen, le Titi parisien était à l'affût au second poteau et a poussé la gonfle au fond (69). Le milieu français aurait même pu signer un doublé en fin de match, mais il a frappé le poteau après avoir effacé le portier adverse.Dimanche difficile pour l'Union. En même temps, en laissant Neven Subotić sur le banc...