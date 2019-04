Première défaite de Tottenham dans son stade

12

Concreted into the new Sp#rs stadium ???? pic.twitter.com/0lp59DHdaS — Mark (@Stanwhu1) 24 juillet 2017

Tottenham (4-4-2) : Lloris - Foyth, Sánchez, Alderweireld, Davies - Dier, Rose (Janssen, 77e), Alli, Eriksen - Son, Lucas (Llorente, 65e). Entraîneur : Mauricio Pochettino.



West Ham (4-1-4-1) : Fabiański - Fredericks, Balbuena, Diop, Masuaku - Rice - Antonio, Noble (Ogbonna, 84e), Snodgrass (Obiang, 77e), Felipe Anderson - Arnautović (Pérez, 80e). Entraîneur : Manuel Pellegrini.

Invaincu dans son nouveau stade, Tottenham n’y avait pas non plus pris de buts en cinq matchs.Mais ça, c’était avant la venue du voisin West Ham qui a cassé ces deux séries en s’imposant chez leslors du trentième et dernier derby londonien de la saison en Premier League durant lequel Tottenham pouvait conforter sa place dans le top 4. Raté. Pourtant, lesprennent le match comme il faut en première mi-temps. Mais ni Alli (12), ni Son (18), ni Lucas (24) ne parviennent à régler la mire. Imprécis, Tottenham ne profite pas non plus des erreurs de West Ham comme sur cette offrande pour Eriksen qui bute sur Fabiański (35). En face, lesrestent à l’affût dans ce derby, emmenés par un bon Felipe Anderson À la reprise, West Ham prend peu à peu confiance. À l’image à des belles frappes lointaines de Fredericks (47), et d'Arnautović (49). Tottenham rehausse le ton et pense obtenir un penalty quand Son est fauché dans la surface (56), mais pas du tout. Dans la foulée, Eriksen gaspille un bon coup-franc : la rencontre se débride. Sur une accélération côté droit, Arnautović dépose un centre amorti de la poitrine par Antonio qui enchaine d’une volée limpide : c’est le premier but encaissé par lesdans leur nouvelle enceinte (66). Tottenham assiège West Ham jusque la fin de match, sans succès. Tandis que lespiquent par quelques escarmouches. Une ultime tête de Janssen est sauvée sur la ligne par Balbuena.À quelques jours de sa demi-finale de C1, Tottenham s’incline pour la première fois dans son nouvel écrin dans les fondations duquel un maçon a coulé une écharpe… de West Ham