Première convocation avec le Sénégal pour Thioub

Figure de proue de l'excellente saison nîmoise (3 buts et 3 passes décisives en Ligue 1), Sada Thioub (23 ans) vient d'être convoqué pour la première fois avec les Lions de la Teranga pour affronter Madagascar et le Mali les 23 et 26 mars prochains à Dakar.Natif de Nanterre, l'ancien joueur de Nice et Guingamp était également éligible avec la France et la Mauritanie mais c'est bel et bien avec le Sénégal d'Aliou Cissé que l'ailier droit jouera.Enfin quelqu'un pour donner des ballons à Ismaïla Sarr