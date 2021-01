West Ham scalpe Everton sur le fil

Everton (4-2-3-1) : Pickford - Coleman, Holgate, Mina, Godfrey - Doucouré, Davies - Bernard (James, 65e), Sigurðsson (Gomes, 65e), Richarlison - Calvert-Lewin (Tosun, 79e). Entraîneur : Carlo Ancelotti.



West Ham (4-2-3-1) : Randolph - Coufal, Dawson, Ogbonna, Cresswell - Souček, Rice - Bowen (Yarmolenko, 73e), Benrahma, Fornals - Haller (Antonio, 59e). Entraîneur : David Moyes.



Le Brexit est à peine en vigueur que les espoirs de Ligue des champions d'Everton commencent déjà à s'évaporer.Lesont manqué une occasion en or de s'affirmer dans la course au top 4 en s'inclinant face à West Ham, ce vendredi (0-1). Alors qu'ils pouvaient s'emparer de la deuxième place, les hommes de Carlo Ancelotti ont livré une prestation terne et ont été punis dans lepar l'opportunisme de Tomas Souček, bien placé pour crucifier Jordan Pickford et inscrire son cinquième pion de la saison (86). Du côté des, Darren Randolph a profité de la blessure à l'échauffement de Łukasz Fabiański pour faire sa première apparition en Premier League depuis le 22 janvier 2020. Avec unà la clef,Le portier irlandais en avait pris quatre face aux, en septembre. Il a cette fois-ci répondu présent lors des rares situations où il a dû intervenir, à l’image de cette horizontale sur un bel enchaînement de Bernard (45). Son homologue Jordan Pickford n’a pas eu grand-chose à faire non plus, à l’exception d’une claquette sur un coup franc d’Aaron Cresswell (61), jusqu'à l'action du but. Le premier match de l'année 2021 ne restera pas dans les annales de la Premier League, mais donnera certainement mal au crâne à la deuxième équipe de Liverpool qui reste quatrième et sous la menace de ses poursuivants.Ce n'est pas aujourd'hui que le Merseyside basculera dans le bleu.