Une première offre concrète pour le rachat de Chelsea

Un consortium conduit par l'homme d'affaires américain Todd Boehly et le milliardaire suisse Hansjörg Wyss a formulé une offre pour le rachat du club anglais de Chelsea à Roman Abramovitch , ont rapporté ce mardi soir des médias britanniques et l'AFP. Boehly, copropriétaire du club de baseball des Dodgers de Los Angeles, avait déjà tenté d'acheter lespour un montant de 2,2 milliards de livres sterling en 2019 et a maintenant lancé une seconde tentative avec Wyss. Leraconte que l'offre a été transmise via la banque d'affaires Raine, basée à New York. De son côté, Hansjörg Wyss, 86 ans et fondateur de l'entreprise de fabrication de matériel médical Synthes, avait déjà fait part de sa volonté de racheter Chelsea auprès du journal suissela semaine passée. Abramovitch demanderait trois milliards pour céder le club.Le milliardaire américain Josh Harris envisagerait également de faire une offre, selon le. Harris détient une part minoritaire de Crystal Palace et a également des investissements dans une série d'autres équipes sportives, notamment les Philadelphia 76ers (NBA) et les New Jersey Red Devils (NHL). Woody Johnson, propriétaire de la marque pharmaceutique Johnson & Johnson, connue notamment pour son vaccin anti-Covid, pourrait aussi présenter une offre dans les prochains jours.Espérons qu'il n'ait pas un serpent dans sa botte.