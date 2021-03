United vient à bout de West Ham

Manchester United (4-2-3-1) : Henderson - Wan-Bissaka, Lindelöf, Maguire, Shaw - McTominay, Fred - James, Fernandes, Rashford - Greenwood. Entraîneur : Ole Gunnar Solskjær.



West Ham (3-5-1-1) : Fabiański - Diop, Dawson, Cresswell - Coufal, Souček, Noble (Lanzini, 62e), Rice, Johnson (Benrahma, 62e) - Bowen - Antonio. Entraîneur : David Moyes.

Trois matchs de championnat, troisconsécutifs : Dean Henderson vit un intérim plutôt brillant, dans les cages de Manchester United.Bien aidés par leur portier - toujours invincible en six rencontres de Premier League, cette saison - et surtout par une équipe de West Ham ultra-frileuse durant une heure, les hommes d'Ole Gunnar Solskjær ont repris leur deuxième place en s'imposant à la maison sur le plus petit des scores face aux(1-0). De retour à Old Trafford, un stade qui ne lui a réussi ni comme coach de United ni comme visiteur (aucune victoire, en quatorze venues), David Moyes a joué la carte de la sécurité. Et c'est un euphémisme... Alors que son équipe pouvait en cas de succès revenir à trois points desavec encore un match de retard à jouer, l'ancien entraîneur mancunien a posé un 3-6-1 ultra-défensif sur la pelouse du théâtre des rêves. Résultat : MU n'a mis West Ham en danger qu'une fois en première période, par l'intermédiaire de Greenwood.Replacé en pointe en l'absence de Martial et Cavani, blessés, l'Anglais a bien ouvert son pied gauche. Mais Fabiański s'est parfaitement couché, pour détourner sur son poteau (36). Le plan desn'a finalement fonctionné que 53 minutes, le temps pour McTominay de pousser Dawson au CSC sur un corner de Fernandes. Déjà à l'origine de l'occase de Greenwood en première période, le Portugais aurait d'ailleurs pu doubler la mise de loin à l'heure de jeu. Moyes et ses ouailles se sont alors décidés à jouer et se sont exposés à un deuxième pion mancunien, tout proche en contre sur cette chiche de Greenwood sur le poteau (77). À défaut de faire le break, United signe un huitième match de suite sans défaite en Premier League (le treizième, toutes compétitions confondues) et réduit l'écart avec City à quatorze points. West Ham loupe de son côté l'occasion de revenir à hauteur du quatrième, Chelsea, virtuellement qualifié pour la C1.Ça leur apprendra, à garer le bus.