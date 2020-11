City et Liverpool se tiennent en respect

Vite mené par les Reds grâce à un penalty de Mohamed Salah, Manchester City a rapidement égalisé par Jesus. Et aurait même pu emporter ce choc rythmé, si Kevin De Bruyne avait transformé son péno en fin de première période. Au lieu de ça, les Skyblues n'avancent pas pendant que Liverpool abandonne le trône.

87

Kevin De Brume

Pas le temps pour les regrets, vraiment ?

Ederson - Walker, Dias, Laporte, Cancelo - Gündoğan, Rodri, De Bruyne - Torres (Silva, 61e), Jesus, Sterling. Entraîneur : Guardiola.

Alisson - Alexander-Arnold (Milner, 63e), Matip, Gómez, Robertson - Wijnaldum, Henderson - Mané, Salah - Jota, Firmino (Shaqiri, 59e). Entraîneur : Klopp.

Il y a des occasions qui, dès qu'elles sont achevées, apparaissent comme d'évidents tournants de match. Qu'importe qu'il reste encore plus de la moitié de la rencontre à disputer, qu'importe que tout puisse se jouer plus tard sur un coup de patte, qu'importe que la pelouse accueille une multitude de talents : il existe des instants destinés à marquer une soirée.C'est le cas pour cette scène observée ce dimanche à l'Etihad Stadium, à la 42minute du Manchester City-Liverpool comptant pour la huitième journée de Premier League. Au bout du pied, De Bruyne avait peut-être (ou sans doute ?) la clé de la porte du succès. En tirant mieux son penalty, KDB aurait peut-être (ou sans doute ?) offert une victoire de prestige auxtout en renversant un concurrent direct pour la couronne. Mais la star a loupé, et les locaux ont concédé le nul.Optant pour un schéma hyper offensif alignant le quatuor Salah-Mané-Firmino-Jota, Klopp se veut ambitieux face à un confrère qui ne l'est pas moins. Dans la philosophie de jeu, en tout cas. Un pari qui paye très rapidement, puisque le Sénégalais provoque Walker dans la surface mancunienne et obtient un penalty avant même le quart d'heure de jeu. Son pote égyptien transforme, et Liverpool passe devant. Sans s'alarmer, City décide alors de confisquer le ballon. Il essaye, du moins (56% de possession, à la pause).Surtout, lesse font de plus en plus dangereux. Après un arrêt d'Alisson devant Sterling, Jesus égalise donc logiquement grâce à un contrôle orienté de l'espace... Et avant que De Bruyne se mette en lumière, pas forcément pour le meilleur. D'abord, le Belge s'essaye à une frappe de loin. À côté. Ensuite, le rouquin centre et oblige Gómez à mettre la main. Péno. Enfin, le milieu s'élance... et loupe le cadre. Heureusement pour lui, Ederson sauve son camp malgré l'espoir d'Alexander-Arnold.La bataille est belle, le score serré et le suspense omniprésent. Se rendant coup pour coup, les deux formations proposent un spectacle digne d'un choc entre le champion d'Angleterre en titre et son (ancien) dauphin. Pour ne rien gâcher, Alisson et Ederson se montrent au niveau (contrairement à Torres) à chaque bout du terrain. Et quand le portier dessemble battu, Jesus est trop imprécis pour faire passer son équipe devant.Plus entreprenant que dans le premier acte, Liverpool se heurte à un City cohérent et perd en outre Alexandre-Arnold sur blessure. Résultat : les organismes fatiguent, les secondes s'écoulent comme les baguettes dominicales, et le 1-1 temporaire se transforme en bilan définitif. Les visiteurs, troisièmes à un point du leader nommé Leicester, conservent cinq unités d'avance sur leurs adversaires du jour (qui ont un match supplémentaire à disputer). Si seulement De Bruyne, à la 42...