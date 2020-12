Liverpool fait craquer Tottenham !

34

Liverpool (4-3-3) : Alisson - Alexander-Arnold, Williams, Fabinho, Robertson - Henderson, Wijnaldum, Jones - Mané, Salah, Firmino. Entraîneur : Klopp.



Tottenham (4-2-3-1) : Lloris - Aurier, Alderweireld, Dier, Davies - Højbjerg, Sissoko, Lo Celso - Bergwijn, Son, Kane. Entraîneur : Mourinho.

FC

Quel final !Alors que Tottenham pensait avoir posé le plan parfait pour emmerder jusqu'à la fin Liverpool, lesont finalement percé la muraille desen plantant le but vainqueur juste avant le temps additionnel. Sur un corner de Robertson, Firmino s'est en effet débrouillé pour envoyer un coup de casque venant faire trembler les filets de Lloris. Un Lloris qui a enchaîné les parades (plus ou moins faciles) devant des attaquants en manque d'inspiration, notamment dans le dernier geste. Mais cela n'aura pas suffi…Et les hommes de Mourinho peuvent l'avoir mauvaise. Car s'ils se sont fait dominer et ont encaissé une réalisation malchanceuse de Salah (frappe déviée, qui a lobé le gardien français) en première période, les visiteurs ont égalisé dans la foulée par Son au bout d'une contre-attaque éclair emblématique de ce que demande leà ces poulains. Ces derniers ont même failli prendre le dessus après l'entracte, au cours d'une deuxième mi-temps encore plus aboutie : Bergwijn a touché le poteau, Kane s'est montré dangereux… Mais ce sont bien les Londoniens qui ont craqué, concédant leur deuxième revers de la saison en championnnat et laissant leur adversaire du soir prendre trois points d'avance en tête de la Premier League.Oh rage, oh Mourinho...