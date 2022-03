Le Manchester City de Mahrez et De Bruyne cogne United

Avec un Kevin De Bruyne princier (doublé et assist) et un Riyad Mahrez gourmand (deux buts), le leader Manchester City a saigné son voisin United (4-1) pour reprendre pleine confiance. Comme à l'aller, la marche était trop haute pour les Red Devils.

Telles et Wan-Bissaka, les couloirs de la mort

88 – Kevin De Bruyne has been directly involved in 88 goals in his 100 Premier League home appearances for Manchester City and Chelsea combined (37 goals, 51 assists). Force. pic.twitter.com/QE4ctfj3r0 — OptaJoe (@OptaJoe) March 6, 2022

100 - Riyad Mahrez has scored his 20th goal in all competitions this season, while his goal today has taken him to 100 goal involvements for Manchester City (59 goals and 41 assists). Silky. pic.twitter.com/HY7WvQiBAN — OptaJoe (@OptaJoe) March 6, 2022

City (4-3-3) : Ederson, Walker, Stones, Laporte, Cancelo - Bernardo, Rodri, De Bruyne (c) (Gündoğan, 80e) - Mahrez, Foden, Grealish. Entraîneur : Pep Guardiola.



United (4-2-3-1) : De Gea - Wan-Bissaka, Lindelöf, Maguire (c), Telles - McTominay, Fred - Elanga (Lingard, 64e), Pogba (Rashford, 64e), Sancho - B. Fernandes. Entraîneur : Ralf Rangnick.



Il n'avait jamais remporté un derby de Manchester dans son jardin de l'Etihad Stadium, ni même marqué à domicile face à MU : ce dimanche, en plus de réparer une belle anomalie, Kevin De Bruyne a coulé Manchester United à lui tout seul ou presque, signant un doublé en première période avant de déposer une galette à destination de Riyad Mahrez pour le break. Son coéquipier algérien s'est même lui aussi offert deux pions en deuxième période, et le navire rouge a sombré (4-1) en ayant fait illusion pendant moins de 45 minutes. Pour sa découverte du gros poisson Pep Guardiola, Ralf Rangnick essuie sa première défaite à l'extérieur à la tête de sa nouvelle écurie, qui se retrouve au passage éjectée du top 4 par Arsenal . Tandis que le leaderconserve ses six unités d'avance en tête de la Premier League.Cristiano blessé à la hanche, Raphaël Varane Covidé, MU ne s'est pas présenté chez le voisin en tenue de gala. Prenant ses marques tranquillement avec un Jack Grealish s'apprêtant à signer 90 minutes bien consistantes, City a d'ailleurs planté son invité dès sa première occasion, un centre de Bernardo Silva traversant bizarrement la surface pour trouver le pied gauche de Kevin De Bruyne, surgissant devant Alex Telles, hors du coup. Alors que lesavaient déjà la tête sous l'eau, Fred a bien failli signer un vrai but d'avant-centre, mais a buté sur Ederson (9). L'horloger De Bruyne a bien failli remettre ça dans la foulée (17), mais c'est de l'autre côté que les filets ont tremblé en milieu de premier acte : hué à chaque prise de balle par le publicet bien servi par Paul Pogba, Jadon Sancho est sorti de sa boîte en signant un joli poteau rentrant contre le cours du jeuLe sursaut de United n'a pas duré longtemps : après avoir - presque malgré lui - caressé la transversale de la tête (25), Phil Foden a semé la terreur dans la surface, et au bout du coup de billard, KDB a doublé son score à bout portant. Une perte de balle de la Pioche a même failli permettre au duo De Bruyne-Foden d'en remettre une couche en contre (40) et Riyad Mahrez a ôté sa cape d'invisibilité pour mettre à contribution David de Gea (45).MU n'a pas pris l'eau dès la reprise malgré la micro-sieste d'Aaron Wan-Bissaka, et a continué de répondre par à-coups, avec ses armes. Mais après vingt minutes de résistance, De Bruyne a téléguidé un corner sur le pied gauche de Mahrez, et l'Algérien a fait parler sa magie. Dans la foulée, l'ancien de Leicester a trouvé les gants de De Gea (73), puis João Cancelo a fait le spectacle (81), et İlkay Gündoğan a manqué la cible (89), dans une terrible fin de partie à sens unique. La punition est venue de Mahrez, lui aussi auteur d'un deuxième pion, en force après être parti à l'extrême limite du hors-jeu. Manchester City n'est peut-être pas déjà champion , mais il est en tout cas encore bien trop haut pour l'autre club de la ville.