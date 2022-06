Premier League : Mohamed Salah élu joueur de la saison par ses pairs

84

CB

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

La médaille en chocolat, c'est pour Salah.À l'issue de sa saison exceptionnelle avec Liverpool ponctuée de 23 buts et 13 passes décisives en championnat, Mohamed Salah a été désigné meilleur joueur de la saison de Premier League par la Professional Footballers' Association (PFA), le syndicat des footballeurs, alors que Phil Foden a été désigné meilleur jeune comme l'an dernier et que les votes ont désigné Sam Kerr (Chelsea) en tant que meilleure joueuse de la saison. Pour rappel, Salah a terminé meilleur buteur - à égalité avec Heung-min Son - et meilleur passeur du championnat.Le trophée « officiel » du meilleur joueur de la saison de Premier League, remis via un classement établi par le vote des fans, avait lui été raflé par Kevin De Bruyne le 21 mai dernier . Mais avantage à Salah puisqu'un peu plus tôt encore, il avait également été désigné GOAT de l'exercice 2021-2022 par les journalistes (comme en 2018, là aussi) , via le trophée de la FWA, ou Football Writers' Association (oui, il faut suivre). Déjà lauréat il y a quatre ans , Salah succède à ce même KDB, honoré par la PFA en 2020 et 2021. Personne n'a remporté la distinction à trois reprises : ça pourrait être l'un des prochains défis anecdotiques à relever pour Mo Salah et KDB, à égalité avec Gareth Bale (2011, 2013), Cristiano Ronaldo (2007, 2008), Thierry Henry (2003, 2004), Alan Shearer (1995, 1997) et Mark Hughes (1989, 1991).Alors, plus trop maussade, là ?