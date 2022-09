Grâce à Antony et Rashford, United craquelle le leader Arsenal

Avec des débuts à Old Trafford réussis pour Antony et un grand match de Marcus Rashford, MU a brisé le début de saison parfait d'Arsenal (3-1) et validé son quatrième succès de rang. Même en laissant la possession de balle aux hommes de Mikel Arteta.

Le faux espoir Martinelli

23 - Bruno Fernandes has assisted 23 goals in open play in the Premier League, the most of any player in the competition since his debut (Feb 1 2020) :23 - Bruno Fernandes22 - Kevin De Bruyne22 - Mohamed Salah21 - Harry Kane18 - Gabriel JesusMoses. pic.twitter.com/FHQpbPgZqU — OptaJoe (@OptaJoe) September 4, 2022

MU (4-2-3-1) : De Gea - Dalot, Varane, L. Martínez (Maguire, 80e), Malacia - McTominay, Eriksen - B. Fernandes (c), Antony (C. Ronaldo, 58e), Sancho (Fred, 67e) - Rashford (Casemiro, 80e). Entraîneur : Erik ten Hag.



Arsenal (4-2-3-1) : Ramsdale - B. White (Tomiyasu, 80e), Saliba, Gabriel, Zinchenko (Nketiah, 74e) - Lokonga (F. Vieira, 74e), Xhaka - Saka, Ødegaard (c) (Smith-Rowe, 74e), Martinelli - G. Jesus. Entraîneur : Mikel Arteta.



C'était il y a près de six ans. Après un doublé fou contre Midtjylland en C3 à l'occasion de ses débuts professionnels, Marcus Rashford, du haut de ses 18 ans, remettait ça trois jours plus tard (avec en prime une passe décisive) pour s'annoncer à la Premier League, cette fois face à un adversaire bien plus prestigieux du nom d'Arsenal . Le cadre était le même cet après-midi, si ce n'est que seul David de Gea est toujours là, que l'international anglais a traversé assez de tempêtes pour faire de lui un homme entretemps, et que MU n'a toujours pas retrouvé sa splendeur d'antan. Et c'est exactement le même tarif (un but donné, deux inscrits) qu'a collé le gamin de Manchester au concurrent de la capitale, comme pour rappeler à quel point il pouvait scintiller quand il le voulait et quand les astres étaient alignés (sa sortie en grimaçant en fin de partie est un crève-cœur). Ce succès face au tube de l'été et leader du championnat auteur d'un sans-faute jusqu'ici (3-1), United le doit aussi à sa recrue à cent briques, Antony , qui n'est pas passé à côté de son rendez-vous. Mais également à sa dynamique qui, décidément, a de quoi faire peur.Pour commencer, Diogo Dalot s'est offert un frisson dès la deuxième minute et a signé un bon centre pour Christian Eriksen, auteur d'une volée pas passée loin (7). Monté dans les seize mètres adverses, William Saliba a montré qu'il était peut-être un meilleur finisseur du pied gauche que du droit (9). Juste après une tentative de Jadon Sancho (11), Gabriel Martinelli a pensé ouvrir le score après une mise en orbite par Bukayo Saka (12), mais Paul Tierney a estimé que Martin Ødegaard avait fait faute huit secondes plus tôt. Maintenant la pression, lesont continué de pousser, et Martinelli a profité d'une galette d'Ødegaard pour mettre David de Gea à contribution (32). Mais même sous l'eau, ce Manchester United a de la ressource, et au moment où son attaque s'est remise en action, Rashford a glissé le cuir à Antony, qui a pu enflammer Old Trafford et embrasser son nouveau blason après avoir battu Aaron Ramsdale en première intention. À la reprise, les Canonniers ont appuyé, mais Ødegaard a flanché, et le bouillant Saka a trop croisé (52).Le Norvégien s'est rattrapé, et la domination londonienne a été récompensée lorsque, sur un ballon gratté assez haut par le solide Granit Xhaka, le capitaine a ouvert l'axe pour Jesus, pris par Dalot, mais bien secondé par Saka. Il en fallait plus pour enterrer les Diables rouges et leur jeu de transition, qui a fait des merveilles peu de temps après : un extérieur du pied de Bruno Fernandes pour dresser la table, une frappe croisée de Rashford pour régaler le public mancunien, malgré 22% de possession de balle pour les hommes d'Erik ten Hag sur les vingt premières minutes du deuxième acte. Pas loin de la boulette, Ramsdale a éteint l'incendie devant le meneur de jeu portugais (69), mais la vague United n'avait pas fini de déferler : dans la foulée, Dalot a trouvé Eriksen - parti à la limite de l'illicite - qui a offert le doublé au pur sang de Wythenshawe . Arsenal n'aura plus la force de lutter, si ce n'est par une frappe trop enlevée d'Emile Smith-Rowe (90+2). Pendant ce temps-là, Cristiano Ronaldo continue de faire des entrées anecdotiques comme s'il s'appelait Gabriel Obertan ou Eric Djemba Djemba. C'est donc ça, le nouveau Manchester United ?