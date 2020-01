Predea Manounou : « Le tacle adverse, c’est une haie, quoi ! »

À 22 ans, Predea Manounou peut se targuer d'avoir ouvert son compteur en 2020 face au Stade Malherbe Caen. Une délivrance pour l'attaquant du FC Guichen (N3), ancien champion de France junior de saut de haies, qui n'avait pas encore marqué depuis son arrivée au club en novembre dernier. Un but insuffisant pour permettre à Guichen de continuer son parcours en Coupe de France (1-2), mais qui donne des ailes à Manounou pour la suite.

Propos recueillis par Andrea Chazy

Franchement, je suis déçu. On est passés à côté de quelque chose. L’équipe de Caen, comme on dit, ils n'étaient pas « ouf » . Ils marquent deux buts sur coup de pied arrêté, un cas de figure qui nous fait déjà mal en championnat. Il y a des regrets, car ils n’ont pas eu énormément d’occasions.Je fais un appel en profondeur sur un ballon en profondeur de notre numéro six. Je vois rapidement qu’il n’y a pas de coéquipiers dans la surface, donc je la tente. Avant ma frappe, mon contrôle est un peu long, donc j’ai dû utiliser ma vitesse pour bien replacer mon corps. Par bonheur, c’est rentré. C’était une vrai délivrance de marquer, car je ne suis pas efficace en championnat. Pendant les vacances, je me suis énormément entraîné devant le but. J’ai fait plus de cent frappes par jour pour enfin réussir à passer ce cap !Oui totalement. J’utilise beaucoup ma vitesse, je suis un grand fan de Thierry Henry ! Je viens de Val-de-Reuil, du coup je regarde souvent les matchs du Havre et de Caen. Lorsque j’ai vu le dernier match des Caennais face à Clermont, j’ai vu qu’ils étaient lents derrière et qu’il y avait un coup à jouer. Je n’ai pas trop parlé avec eux, mais j’ai bien parlé avec Prince Oniangué. C’est le capitaine de mon équipe nationale vu que je suis d’origine congolaise. Je l’avais déjà croisé l’année dernière, lorsqu'il avait repris avec la réserve de Caen après une blessure. J’avais marqué aussi ce jour-là d’ailleurs.J’ai toujours fait du foot depuis que je suis tout petit, je n’ai jamais arrêté. J’avais toujours une licence. À 16 ans, un ami avait besoin de monde pour faire un relaisen vue des championnats de France. Ça m’a plu, et du coup, j’ai fait les deux pendant plusieurs années en individuel. J’ai même été champion de France junior en 2015 et 2016.J’aime beaucoup dépasser mes limites. Quand j’ai commencé l’athlétisme, j’ai dit à mes amis : «» Simplement pour me prouver à moi-même que je pouvais le faire. Si j’aurais aimé participer aux JO ? Ouais, bien sûr, quand même. J’en parlais avec mes amis quand j’étais en stage avec l’équipe de France.Mon idole, c’était Kévin Young, le recordman du monde sur 400m haies.Comme j’ai grandi d’un coup et que j’ai eu des problèmes de genoux, ça m’a permis d’éviter un possible contrecoup et d’être plus puissant, plus rapide. J’ai aussi appris qu’avec le travail, il y a toujours une récompense qui tombe à la fin. Dans mon jeu à proprement parlé, ça m’aide aussi à partir au bon moment au niveau de l’appel de balle. Quand il y a un tacle aussi, je saute rapidement. Le tacle, c’est une haie quoi !D’aller le plus haut possible. J’ai une qualité très forte, c’est la vitesse. Dernièrement, j’ai vu sur RMC que Rio Mavuba avait dit qu’au Milan, Aubameyang était seulement rapide et techniquement moyen. Il a travaillé, et aujourd’hui, c’est l’un des meilleurs attaquants du monde. Je ne me compare pas à Aubameyang, mais avec du travail et de la vitesse, je peux aller haut et dimanche, je l’ai un peu prouvé. Après la rencontre, j’ai notamment parlé avec Malik Tchokounté qui a eu un gros parcours amateur avant de signer en pro. Il m’a dit qu’en travaillant dur, je pouvais espérer aller plus haut. Ça fait très plaisir, et c’est ce que je compte faire.