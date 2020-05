Pourquoi Yougoslavie-Slovénie est le meilleur match de l'Euro 2000

Indépendante de la Yougoslavie depuis 1991, la Slovénie, qui dispute lors de l'Euro 2000 le premier tournoi international de son histoire, est à deux doigts d'humilier les partenaires de Savo Milošević durant l'Euro 2000. Ces derniers arracheront finalement un nul inespéré, après avoir été menés 3-0. De quoi sauver in extremis l'honneur des Yougoslaves, proches de perdre le match le plus politique et symbolique de la compétition face à une nation où le football était encore un sport mineur, voire méprisé quelques années auparavant.



La France avait appris à s'en méfier, quelques mois plus tôt. Le 26 avril 2000, en amical à Saint-Denis, les Bleus s'imposent 3-2 face à une bien surprenante équipe de Slovénie. Un match que la Yougoslavie aurait peut-être dû un peu plus potasser, avant d'affronter les Slovènes ce 3 juin 2000 en ouverture du groupe C de l'Euro. Pourtant, personne n'aurait l'idée d'en blâmer lesau coup d'envoi : pourquoi Dejan Stanković, Dragan Stojković, Siniša Mihajlović ou Darko Kovačević devraient avoir peur d'une équipe d'anonymes dont la nation, indépendante de la Yougoslavie depuis 1991, est pour la première fois représentée lors d'une compétition internationale ?, concédait, avant la rencontre, l'international slovène et défenseur de Maribor Marinko Galič.Une vengeance que les Slovènes croient prendre, avant de craquer en l'espace de six minutes de jeu : après avoir mené de trois buts, les Dragons, à onze contre dix à la suite de l'expulsion de Mihajlović, laissent filer trois pions dans leur cage entre la 67et la 73minute.L'affaire accouche d'un nul épique, trois partout, et achève de sacraliser la hype football en Slovénie., relate Peter Stanković, enseignant en sciences sociales à l'université de Ljubljana et auteur de. D'autant plus inattendu que, quelques années plus tôt, la Slovénie n'en avait pas grand-chose à carrer du football.Voilà qui ressemble à une bizarrerie, alors que les ex-Républiques yougoslaves sont d'ordinaire portées sur le sport roi. Pour expliquer cette singularité, il faut tenter de cerner l'évolution de l'identité slovène au tournant des années 1960 et 1970. Intégré à la Yougoslavie communiste, le territoire se met alors à rêver d'indépendance., reprend Stanković.Le nationalisme slovène intègre alors une forme de rejet des us et coutumes, identifiés comme originaires d'autres républiques yougoslaves :(une pâtisserie salée et fourrée avec du fromage, des épinards et de la viande)Le particularisme slovène tentera également de s'affirmer à travers le sport, mais ne trouvera que peu d'écho à travers le football. La faute à des formations inexistantes sur la scène nationale, alors qu'aucun club slovène ne remportera jamais le championnat yougoslave., déroule Stanković.Le sport roi ne gardera sa couronne qu'auprès de la population issue de l'immigration :» Le discours identitaire slovène valorise alors plus largement les sports d'hiver, où le pays a plus de chances de briller. Il met notamment l'emphase sur la région la plus au nord de la Slovénie, la Gorenjska, célèbre pour ses paysages alpins, ses sports de neige et sa musique traditionnelle. Autant de symboles distinctifs que les Slovènes commencent à plus largement s'approprier.Quand l'équipe nationale slovène se retrouve qualifiée pour l'Euro où elle met en échec la grande Yougoslavie, le football retrouve enfin la cote. Quitte à contrarier la rhétorique nationaliste d'antan., explique Stanković.Le pays commence même à en pincer sérieusement pour les Dragons, qui se qualifieront également pour le Mondial 2002. Malheureusement, la poussée de fièvre ne sera qu'éphémère., estime Stanković.Même si personne n'oublie que, vingt ans auparavant, les « skieurs » slovènes ont prouvé qu'ils savaient aussi joliment jouer du crochet extérieur.