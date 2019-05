Pourquoi Watford peut secouer Manchester City

Finaliste de la FA Cup pour la première fois depuis 1984, Watford a les arguments pour empêcher City de réaliser un triplé national historique. Voilà pourquoi.

Parce que les Hornets ont déjà bousculé le champion

Parce que Javi Gracia est peut-être la plus belle surprise de l’année

Parce que Étienne Capoue est en feu

Parce que City a d’autres soucis à régler

Par Maxime Brigand

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Javi Gracia l’affirme haut et fort : «» Et le technicien espagnol a les preuves en poche. Si Watford a été battu deux fois en deux matches cette saison en Premier League, lesont secoué le City de Guardiola à chaque fois, que ce soit à l’aller à Vicarage Road (1-2) ou au retour, à l’Etihad (3-1), où lesavaient dû attendre la seconde période pour faire la différence. «» , glissait Gracia vendredi matin, ce à quoi Pep Guardiola a répondu en sortant d’abord sa langue en bois - «» -, puis en poussant sa réflexion : «» Dans tous les cas, pour Guardiola, ce serait une première, lui qui n’a jamais remporté la FA Cup alors que Manchester City ne l’a remporté qu’une fois au cours des années 2000 (en 2011, contre Stoke). Pour Watford , c’est la première finale depuis la défaite contre Everton (2-0) en 1984. Giuseppe Sannino , Óscar Garcia, Billy McKinlay , Slaviša Jokanović, Quique Sánchez Flores Marco Silva … En huit ans de Gino Pozzo, Watford a vu défiler les noms mais Javi Gracia, débarqué en janvier 2018 sur le banc des, a réussi l’exploit d’imposer la stabilité. Résultat, cette saison, l’Espagnol a filé au club le meilleur classement de son histoire en Premier League (11e) et une réputation aux yeux de Guardiola : «» Excellent car Watford a désormais un style défini tout en étant toujours capable d’embrouiller des gros, ce qu’il a fait avec Tottenham (2-1) cette saison malgré une défense pas toujours rassurante. Après Sean Dyche en 2018, l’ Angleterre tient l’une de ses belles surprises.Si Watford a assuré offensivement cette saison grâce à Troy Deeney et Gerard Deulofeu , le meilleur joueur de la saison desest sans hésiter un mec qui avoue préféré s’envoyer un match de NBA que n’importe quel match de foot à la télé. Qui ? Étienne Capoue, bien évidemment, qui a claqué un exercice monstrueux en mettant son autorité nonchalante au service de Gracia et de son double au milieu, Abdoulayé Doucouré. Pour sa sixième saison en Premier League, le bonhomme s’est imposé comme une référence à son poste, a ramassé les louanges et aura notamment lâché une demi-finale XXL contre Wolverhampton (3-2). Bon, cela ne l’a pas empêché de se faire tirer son permis après quelques excès de vitesse sur la M25.Drôle de semaine post-titre pour City entre justifications sur les célébrations et bâtons dans les roues glissées par l’UEFA, qui menacerait le club anglais d’une exclusion pour la prochaine C1 pour avoir enfreint les règles du fair-play financier. Balancé au feu vendredi, Pep Guardiola a tenté de rassurer son monde à l’heure où Manchester City a la possibilité de s’enfiler un triplé national historique (Premier League, FA Cup, League Cup). Problème, cette semaine, la majorité des débats ont tourné autour des problèmes judiciaires du club, ce qui a, selon Vincent Kompany , ajouté du sel à une finale, le Belge ayant déjà affirmé que ses coéquipiers se préparent à jouer cette rencontre comme «» .