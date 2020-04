Pourquoi on aime tant les renards des surfaces

« Jouer entre les cornes du taureau »

« Aujourd’hui, on demande à l’attaquant de courir partout, de faire le pressing, le pivot. Les seuls killers qui restent ont tous plus de trente ans. »

Pressing haut et bloc équipe

« On ne peut plus jouer en 9+1, avec le gars en pointe qui attend à la finition... »

4-2-3-1 vs 4-4-2

Article paru initialement dans le SO FOOT 90, en 2011. Abonnez-vous à SO FOOT.

Par Chérif Ghemmour

Propos recueillis par CG, sauf David Trezeguet, par JPS







Delio Onnis reçoit. Son salon canapé-lampe-télé-table basse a été installé dans la surface de réparation, à même la pelouse du stade de Tours. Une mise en scène pour... Détendu, dans un épais fauteuil posé au point de penalty, les pieds dans le gazon, Delio discourt posément avec Didier Roustan sur l’instinct de tueur des buteurs en série. Un instinct criminel domestique :L’assassin n’habite pas au 21. Il habite dans les seize mètres. En ce début des années 1980, le numéro 9 de D1 n’est pas à la rue : Onnis, Lacombe, Bianchi ou Szarmach trucident, à bout portant, tous les samedis soir... L’époque est encore au 9 finisseur. Partout, le renard des surfaces fait l’affaire. L’instinct, d’abord :sermonne Bernard Lacombe au nom de la caste. Josip Skoblar, autre lame fatale, ajoute à l’instinct une bonne dose de paranormal :..., le 9 classique régale de buts splendides ou croque du bas morceau avec des buts de raccroc, comme Paolo Rossi, triple bourreau de laau Mundial 1982. De toute façon, depuis le maître étalon Gerd Müller, l’esthétisme ne compte pas, les sentiments non plus : un poteau qui renvoie, un gardien qui relâche, un faux rebond facétieux, tout est bon pour châtier., dixit Bomber Gerd ! Idem pour la noblesse du geste mise aussi à mal par le canonnier allemand : il marquait des deux pieds, de la tête, de la hanche, de l’épaule, du genou, du tibia, du ventre, du cul, du coude...Le tueur de surfaces est un chasseur solitaire, ange exterminateur mi-charognard mi-chasseur de primes qui tient un compte serré de ses shots mortels. Bernard Lacombe se souvient de tous ses buts, David Trezeguet a appris à compter les siens :L’Italie ! Tout sauf un hasard : avec les Pays-Bas, l’Argentine et l’Allemagne, l’Italie et son illustre tradition des grands numéros 9 (Piola, Sivori, Riva, Rossi, Inzaghi) occupent une place de choix dans la géographie renardière. L’Allemagne n’est pas en reste. Juste après Uwe Seeler, Gerd Müller a perpétué de ses rafales la lignée des grands buteurssachant ajuster leur champ de tir à dix mètres de la cage (Dieter Müller, Hrubesch, Völler, Kirsten, Bierhoff, Klose). Comme le fait remarquer Claude Dusseau, responsable de la formation à l’INF Vichy puis Clairefontaine (de 1986 à 1994), pouvoir renarder le museau aux aguets serait aussi une question d’occupation de l’espace :Hormis peut-être le lointain Just Fontaine, le foot français a engendré peu de vrais renards : Hervé Revelli, Bernard Lacombe, JPP ? Même pas. Les vraisvenaient d’ailleurs : Skoblar, Onnis, Bianchi, Szarmach, Trezeguet. Claude Dusseau raconte que Jacquet désespérait de trouver en équipe de France un authentique finisseur, un 9 capable de jouer, selon l’expression d’Aimé,. Manque de courage ?... Et manque de patience, toujours selon Dusseau.Christian Gourcuff précise cette orientation tactique offensive à la française :Plus globalement, pour Claude Dusseau, le foot français reste frileux :Une chose est sûre, la France du foot a privilégié le dévoreur d’espaces Thierry Henry auDavid Trezeguet. Comme un symbole.Au vrai, partout, le fameuxétait voué à devenir peu à peu une espèce en voie de disparition., tranche Delio Onnis. Ronaldo a illustré à lui tout seul l’évolution du numéro 9 tout au long des années 1990, passant du statut de renardeau finisseur au Cruzeiro à celui de buteur supersonique partant de loin avec le Barça ou l’Inter., avait lâché Gerd Müller, à qui on ne la fait pas... Le foot change, le buteur recule., souligne l’Argentin Omar da Fonseca, ancien avant-centre lui-même.Les renards ont laissé place aux grands fauves, cavaleurs ou déménageurs (Henry, Cristiano Ronaldo, Drogba, Cavani), ou bien aux petits fauves acérés (Eto’o, Messi, Agüero, Tévez). Le spécimen Trezeguet témoigne devant la commission de sauvegarde du renard :Depuis qu’il a quitté la Juventus, Foxy David a dû s’adapter à son tour au diktat moderne de l’attaquant premier défenseur, une mode dictée par la tendance « pressing haut sur la perte » popularisée par le grand Barça en personne :Le prof Gourcuff enfonce le clou de l’évolution tactique :Peter Zeidler, ancien coach du FC Tours, referme le cercueil avec humour :Pippo Inzaghi coach, Van Nistelrooy et Crespo à la retraite, Trezeguet en préretraite en Inde, aujourd’hui, ceux qui empêchent l’extinction totale de l’espèce se comptent sur les doigts d’une patte : Miroslav Klose (36 ans), le « jeune » Klaas-Jan Huntelaar (31 ans), voire Alexander Frei (35 ans). Plus hybride, mix du numéro 9 à l’ancienne et de l’attaquant moderne, le cas Edin Džeko (28 ans) illustre symboliquement l’évolution tactique fatale au, qui correspond aussi au déclin relatif du 4-4-2., justifie Bernard Lacombe., renchérit Christian Gourcuff,Depuis le retour en forme d’Agüero, Pellegrini a sacrifié son 4-4-2 du début de saison (et donc Džeko), et ce, même en championnat, pour un système à une seule pointe (4-2-3-1 ou 4-1-4-1) dans lequel, avec ses appels incessants et son travail de pressing sur les défenseurs, l’Argentin travaille pour deux., insiste Da Fonseca.Même si David Trezeguet y croit toujours :Quand Neil Young passe par Paris, il remplit toujours Bercy.