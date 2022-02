Marco Verratti, le traitement de défaveur

La nouvelle est tombée : le criminel Marco Verratti sera entendu auprès de la commission de discipline de la LFP le 2 mars prochain. Son chef d’accusation : une déclaration crue au micro de Canal+, juste après la défaite du PSG face à Nantes le 20 février dernier, mettant en cause l'arbitrage. Pour ces propos jugés « grossiers » , le milieu de terrain risque jusqu’à cinq matchs de suspension.

"On se fait ch*** dessus ! Comment c'est possible qu'on prenne 10 cartons jaunes et que l'arbitre ne parle pas avec nous ?"Les propos très forts de Marco Verratti après #FCNPSG https://t.co/zI9DZImw6X pic.twitter.com/jnD7DpXGqX — Canal Football Club (@CanalFootClub) February 19, 2022

Ni le premier, ni le dernier

Après l'image, vivement le son

Par Agathe Ferrière

Fred Antonetti en a fait l'amère expérience vendredi dernier à Lille après son échange de gnons avec Sylvain Armand, la France n'aime pas les gens qui sortent des clous . Le coach du FC Metz s'est d'ailleurs vu infliger une suspension de dix matchs (dont trois en sursis) et il pourrait être bientôt rejoint derrière les « barreaux » par un certain Marco Verratti. Comme le Corse, le Petit Hibou n’est pas un BCBG, loin de là. Lui aussi peut dégoupiller instantanément, voir grimper la sève de la colère en lui sans prévenir et s'en prendre au corps arbitral. D'habitude, cela se cantonne au rectangle vert et se solde par un petit carton jaune. Rien de plus. Mais samedi dernier après la défaite à la Beaujoire , Marco avait laissé ses filtres au vestiaire et a exprimé tout son ras-le-bol face aux caméras de Canal+., lâchait l'Italien. Aujourd'hui, il encourt une peine de cinq matchs de suspension pour avoir tenu ces propos. Dans ce torrent médiatique le menant au bûcher, Verratti mérite d'être défendu. Au moins pour la beauté de la liberté d'expression.C’est incontestable, la défaite du Paris Saint-Germain n’est pas due à des erreurs d’arbitrage. Pourtant, la réaction de Marco Verratti est vieille comme le monde : quand on est à court de solutions, il est plus facile de rejeter la faute sur les autres. Mais malgré sa frustration, le milieu n'a pas franchi la ligne jaune. L’expression qu’il a employée, à défaut d’être classe, ne constitue en rien une insulte personnelle. Les cinq matchs encourus par le joueur pourraient également être justifiés par un comportement violent, ou du moins agressif, ce qui n’a pas été le cas. Il est important d’étudier toute jurisprudence avant de condamner un accusé. Pour reprendre un cas très similaire, on peut se rappeler la célèbre sortie de Zlatan Ibrahimović en mars 2015, qui a qualifié la France deaprès une défaite du PSG à Bordeaux. De grandes similitudes entre les deux affaires, même si les propos du Suédois peuvent être interprétés comme bien plus grossiers que ceux de l’Italien. Pourtant, Zlatan n’a été condamné qu’à « seulement » quatre matchs de suspension, soit un de moins que ce que risque Verratti.Plus récemment, c’est Romain Thomas qui s’en était pris à l’arbitrage vidéo après un penalty accordé au... PSG :Si l’Angevin a reçu un carton jaune pour contestation pendant le match, ses propos n’ont pas été sanctionnés ultérieurement par la commission de discipline. Antonetti, pour reparler de lui, n’avait écopé que d’un seul match de suspension par révocation de sursis, après avoir lui aussi fustigé les officiels :, a-t-il asséné au sortir d’un match à Lyon en décembre dernier . Tous ces exemples amènent à penser que dans le foot, la contestation des arbitres est monnaie courante. Et si elle peut en agacer certains, il faut avouer qu’elle fait partie du paysage. Pourquoi, dans un tel contexte, sanctionner aussi durement, si ce n'est pour le symbole, un joueur qui est loin d’être un cas isolé ?Oui, Marco Verratti est un joueur disons « causant » , parfois insupportable sur le terrain lorsqu'il discute la quasi-totalité des décisions arbitrales. C’est d’ailleurs ce qui lui vaut une réputation de fauteur de troubles et qui semble automatiser l’attribution de cartons jaunes à son égard. Mais est-ce une stratégie efficace ? À de nombreuses reprises, l’Italien a reçu des avertissements qui résultaient d’un comportement, et non d’une faute. Un comportement excusé à certains donc, mais dont on tient rigueur à Verratti. En 238 rencontres avec le club de la capitale en Ligue 1, le milieu de terrain a reçu 78 cartons jaunes, soit environ un carton tous les trois matchs. C’est évidemment en accord avec son jeu, son poste et son caractère, pourtant la question de la réputation est bel et bien sur la table quand la moindre contestation de sa part aboutit à un avertissement. Un constat qui n’est valable que pour lui ou presque, dans le foot européen. La question qui se pose à présent est la suivante : la Ligue a-t-elle raison d’infliger une aussi forte sanction à un joueur dont le talent valorise à une si grande échelle le championnat et qui, dans quelques semaines peut-être, pourra magnifier les dispositifs audio que les instances veulent coller aux arbitres ? Si on a le son en plus de l'image, c'est là qu'on commencera à se marrer.