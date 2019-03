Pourquoi Lille-Monaco est le vrai choc du week-end

Oubliez PSG-OM, le vrai blockbuster du week-end de Ligue 1 se joue sous le toit de Pierre-Mauroy, il a pour acteurs principaux Lille et Monaco. Nos bonnes raisons d'aller voir ce petit bijou, au programme ce soir.

Parce qu'il va y avoir de l'action à Pierre-Mauroy

Parce que c'est l'histoire d'une passation de pouvoir

Parce que c'est toujours émouvant, des retrouvailles

Parce que c'est mathématique

Vidéo

Parce que les deux meilleurs ailiers de 2019 seront à l'affiche

Le pessimiste se plaint du vent, l'optimiste espère qu'il va changer, le réaliste ajuste ses voiles. — DJ SNAKE (@djsnake) 13 mars 2019

Parce qu'on connaît déjà la fin de PSG-OM

Parce que PSG-OM est un match de retraités

Vidéo

Par Eric Carpentier

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Si on se fie aux confrontations entre les deux clubs depuis dix ans à Lille , au moins 3,37 buts devraient régaler les spectateurs ce soir. Mieux : sur les trois dernières saisons, on monte à quatorze pions inscrits, soit 4,66 buts en moyenne. Score final : 3,25-1,41. Maintenant vous savez.Un combat entre le dernier champion de France et le probable futur champion de France, à 87 % selon les stats : voilà ce à quoi vont assister les chanceux tranquillement installés derrière leur Amstel Free. Du moins à en croire un Jean-Michel Aulas expert en géopolitique, en avril 2016 avant Monaco Lyon : «» La, en revanche, tout va bien. Un JMA à géographie variable.Djibril Sidibé, Fodé Ballo-Touré, Rony Lopes : voilà un joli trio de Monégasques qui sera submergé d'émotions au moment de descendre du car dans les entrailles du stade. Des souvenirs à évoquer, des sourires à partager, des complicités à rallumer... Un beau moment de football en perspective. N'ayons pas peur des mots : dans cette époque toujours plus individualiste, ça fait du bien. Sans oublier Adama Traoré, bien sûr ! Le Malien prêté par Monaco ne manquera pour rien au monde la réunion de ses anciens coéquipiers. Et, depuis le canapé de son appartement à Bruges, il versera sûrement une petite larme d'émotion. Qui ne le ferait pas ?Six matchs, trois victoires, trois nuls : l' ASM carbure depuis que Thierry Henry et le mois de janvier ont rendu le tablier. Ce qui donne un calcul qu'on peut résoudre même sans s'appeler Jean-Marc Durand. ((3x3+3x1)/6) x 38 =... 76 points en fin de saison, bravo. Et si on a tendance à l'oublier depuis que Paris fracasse régulièrement la barre des 90, on peut tout à fait être champion avec 76 points. Le dernier en date ? Le LOSC , en 2011. Le compte est bon.D'un côté, Nicolas Pépé. Ses 17 buts, ses huit passes décisives et les étoiles qu'il allume dans les couloirs du service comptabilité lillois. De l'autre, Gelson Martins , sa nomination au trophée UNFP de meilleur joueur pour son premier mois complet en France et ses 77 000 likes sur Facebook. À Marseille ? Thauvin, joueur de chifoumi, ou Ocampos,à moins de 20 000 abonnés. Quant à Paris, n'en parlons même pas : contre Dijon , les pistons s'appelaient Meunier et Kurzawa. Les ailiers de métier ? Disparus dans le triangle des Bermudes Il est temps de regarder la réalité en face : la seule chose qui soit Classique entre PSG et OM, c'est l'indigence marseillaise au Parc. Depuis la dernière victoire de l'OM à Paris il y a neuf ans, Marseille n'y a marqué que trois buts, et aucun depuis 2015. Autrement dit, les Marseillais ont autant de chance de repartir avec la victoire que le PSG un soir de match retour de C1. Les hommes mentent, pas les chiffres.Depuis la réception de Manchester, Paris a dit au revoir à la vie active pour cette saison. Championnat plié, Coupe de la Ligue quittée, il ne reste que deux dossiers, au mieux, à ranger en Coupe de France avant le pot de départ et ses gobelets en plastique remplis de mauvais mousseux. Quant à Marseille , la situation n'est pas plus reluisante : équipe la plus âgée de Ligue 1 avec 27 ans et 8 mois de moyenne, les Marseillais vont sentir leurs rhumatismes les tracasser pendant ce week-end pluvieux. Un match à regarder accoudé sur son déambulateur, donc. Canal + ne s'y est d'ailleurs pas trompé, avec untaillé pour les habitués d'