Pourquoi les joueurs commencent-ils toujours leurs réponses par « non » ?

En conférence de presse ou en bord de pelouse, après la rencontre ou en avant-match, le « nan... » est devenu le premier mot obligatoire de toute interview de footballeur, même lorsqu'il s’agit de confirmer ce que vient d’exprimer le journaliste. Mais est-ce la faute des questions ou de ceux qui y répondent ? Décryptage de la négation des footeux, la seule au monde qui veuille un peu dire « oui » .

« Le non libère »

Poupée de sires, poupée de non

Par Théo Denmat

» Avec cette question affirmative, prononcée après la victoire du PSG face à Guingamp (9-0), Laurent Paganelli n'attend de Kylian Mbappé qu'une seule réponse. Un oui franc et massif. Pourtant, quand l'attaquant du PSG prend à son tour la parole, c'est pour prononcer le premier mot de 90% des réponses de footeux aux questions de journalistes : «Avocat au Barreau de Paris et enseignant en art oratoire à sciences po et HEC, Bertrand Périer évoque ce «» systématisé qui torchonne souvent ses fins de soirées canapé. Dans le documentaire, sorti en 2017 au cinéma, voilà le genre de tic verbal qu’il se serait éreinté à gommer chez ses élèves de l’université de Saint-Denis, en vue du concours Éloquentia désignant le «» . Pour ce qui concerne la Ligue 1, c’est un peu plus compliqué. «, embraye-t-il."Je vais vous répondre autre chose que ce que vous voulez que je vous réponde." »Explication limpide, tout tiendrait d’un ressort psychologique : «» Loin du bonhomme l’idée de limiter ce mécanisme de pensée aux simples joueurs de foot, le principe serait également bien connu des bêtes politiques. Dans le monde de ceux qui doivent manier la langue pour faire de même avec les esprits, on appelle cela le « blocage-réorientation » . À savoir : «» Permettant donc de répondre à la question que l’on a soi-même décidé de poser. Avec, en démonstration, ce mot d’esprit d’un éminent dirigeant de l’extrême gauche française, devenu célèbre un soir de: «» Daniel Lauclair sait de quoi il parle, il facture vingt ans de football sur le service public, et quinze de plus si l’on compte ses commentaires hippiques, ainsi que ceux sur le tennis et la pétanque. Il explique, néanmoins, avoir été frappé de la réponse Kylian Mbappé au questionnement de Mohamed Bouhafsi, après le coup de sifflet final du dernier Manchester-PSG : «» Moment de pause, puis : «» Il détaille : «"non, mais oui quand même". » Il enchaîne : «» Un non en forme de mécanisme de défense, donc, afin de se protéger de paroles que l’on souhaiterait leur faire cracher, «» , comme le théorise Bertrand Périer.L’interview de Tanguy Ndombele – spécialiste du genre – est, à ce titre, assez parlante. «» «» «» À chaque question, réponse insinuée. Logique : forcer les joueurs à exprimer une opinion est une assurance de pouvoir en retirer, a minima, une phrase intéressante. Quitte parfois à prostituer leur pensée et, par voie de conséquence, à faire se réfugier ces derniers dans «» .Répondre par non est donc autant un ressort d’humilité – lorsqu'on les glorifie à la suite d'une bonne performance, par exemple – qu’un moyen pour eux de se protéger de la conversation, laquelle est, et c’est peut-être là le problème, rarement un moment de plaisir. Leur quantité ayant supplanté depuis leur qualité, esquiver les pièges en permanence peut devenir éreintant, ce qui fait déplorer à notre spécialiste de l’éloquence une uniformisationdes propos. «Daniel Lauclair, qui a aussi pu tendre son micro aux joueurs de Quevilly lors d’épopées de Coupe de France, confirme d’ailleurs que le contenu est «» similaire entre pros et amateurs. Selon lui, «» ou «» , «» Une excuse de la fatigue que ne partage pas Bertrand Périer : «