« Notre combat doit faire bouger les choses »

En la reunión informativa convocada por #AFEFútbol, las futbolistas de Primera División han decidido convocar HUELGA. En breve emitiremos un comunicado con toda la información. #ConvenioFemeninoYa #ElConvenioDeLaIgualdadDeAFE pic.twitter.com/5lmWux5M41 — AFE (@afefutbol) October 22, 2019

À las compañeras del fútbol femenino que están en huelga luchando por sus derechos les envío todo mi apoyo. Mucho ánimo! https://t.co/pnk0oBilJI — Antoine Griezmann (@AntoGriezmann) November 16, 2019

Par Steven Oliveira, à Madrid

Les joueuses du championnat espagnol n’ont pas attendu le 5 décembre pour faire grève. Non, leur mouvement à elles a débuté le week-end du 16 novembre dernier. Et comme les cheminots en France, les joueuses ont aussi cessé toutes leurs activités et ainsi bloqué le championnat espagnol féminin qui a vu l’ensemble de ses matchs être reportés. Si derrière cette grève se cache l'Association des footballeurs espagnols (AFE), María José López González, avocate et directrice du service juridique de l’AFE, l’assure : «Ici, les revendications sont claires : la signature d’une convention collective et la mise en place d’un salaire minimum qui serait de 16 000 euros par an. Mais aussi des contrats à trois quarts temps minimum (ce qui équivaut à un salaire de 12 000 euros annuel) quand la plupart des joueuses aujourd’hui s’entraînent 15 heures par semaine en n’étant payées que pour 4 heures par exemple. Arrivée au CD Tacón - futur Real Madrid - cet été en provenance de l’Atlético de Madrid, Aurélie Kaci confirme cette version des faits : «» Et comme parfois en démocratie, la majorité a parlé.Pour comprendre comment les joueuses en sont arrivées là, il faut remonter à la saison dernière. Soit au moment où les discussions entre l’AFE et les clubs ont débuté. «» , s’agace María José López autour d'une table d’un bar à quelques encablures du Santiago-Bernabéu. Face à des négociations au point mort, l’AFE et les joueuses n’ont donc pas eu d’autres choix que d’utiliser l’une de leurs dernières armes : la grève.Ce qui est intolérable, à écouter María José López qui tape du poing sur la table : «» Car oui, plus que de l’argent, c’est bien d’un problème de droits qu’il s’agit. Et c’est pour cela que certains footballeurs, à l’image d’Antoine Griezmann, ont soutenu le mouvement sur les réseaux sociaux, tandis que les joueuses des trois grands clubs du pays - Barcelone, Atlético et CD Tacón -, qui ne sont pas vraiment touchées par ce problème, sont aussi solidaires dans le combat. C’est le cas notamment d’Aurélie Kaci : «Si la grève n’a duré qu’un week-end, María José López l’assure «» . Une trêve qui se traduit dans les faits par une reprise des négociations entre les clubs et le syndicat des joueuses. Et malgré les deux ou trois réunions par semaine, les clubs restent campés sur leurs positions et ne peuvent offrir au mieux que des contrats à mi-temps et des salaires de 8 000 euros par an. Insuffisant pour l’AFE qui leur a donné comme date butoir le 20 décembre. Si, à cette date, les revendications ne sont pas adoptées, la grève devrait reprendre de plus belle. Et María José López confie que le dossier pourrait être poussé jusque devant le tribunal, même si elle affirme «» . Pourtant, les joueuses auraient de quoi avoir gain de cause devant la justice, comme le rappelle l’avocate aux cheveux grisonnants et aux petites lunettes rondes. Car si la loi de mars 2007 pour l'égalité effective des femmes et des hommes n’a «» , le cas des footballeuses pourrait toutefois faire jurisprudence.María José López ne s’en cache pas, cette grève n’a pas pour unique but d'aider les joueuses espagnoles de football. Mais bien de venir en aide à l'ensemble du football féminin. «» , replace María José López qui hausse le ton pour que son discours ne soit pas noyé par le reggaeton craché par les enceintes. «» Le mouvement est lancé, reste à savoir jusqu'où il sera suivi.