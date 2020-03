Pourquoi le survêt du Borussia Dortmund marche en France ?

Que ce soit dans la rue, dans des clips, ou parfois même dans certains stades de Ligue 1, le survêtement du Borussia Dortmund a fait son trou dans le monde du streetwear français. Au milieu de ceux d’autres géants nationaux (PSG, OM) ou européens (Bayern, Chelsea, Barça, Milan...), le jogging jaune et noir du club de la Rhur est à son tour dans la lumière.

Le Diable s'habille en Borussia

Par Andrea Chazy

Si vous vous baladez près du quartier Allezard, à Créteil dans le Val-de-Marne, rien ne sert de prendre un air étonné au moment de croiser des jeunes vêtus de trainings et maillots du Borussia Dortmund. Normal : Allezard, c’est le fief de Dan-Axel Zagadou, 20 ans, qui défend les couleurs du club allemand depuis bientôt trois ans. «, se marre Christophe Raymond, son ancien coach à Créteil.» En France, depuis quelques années maintenant, les voisins de palier de Zagadou sont loin d’être les seuls à se balader avec des vestes à l'effigie du Borussia sur eux.Depuis que Puma s’est associé au club de la Ruhr en 2012, pas mal de joueurs français ou francophones sont passés dans les rangs des: Ousmane Dembélé, Abdou Diallo, Pierre-Emerick Aubameyang, Raphaël Guerreiro... Pas étonnant, dès lors, que la marque au félin propose à son public français une gamme de produits digne d’un club de Ligue 1. Puma nous le concède : «» Pour Frédéric Godart, sociologue de la mode, la stratégie de Puma avec Dortmund n'est qu'une des conséquences de l'implantation de plus en plus importante du sportswear en France depuis plusieurs années : «La popularisation du survêtement de Dortmund en France n’est pas seulement le résultat des têtes pensantes de Puma. Elle s’est aussi faite via la culture foot, et le parcours jusqu’en finale de la Ligue des champions en 2012-2013 du BvB a son importance. Même si, ironiquement, le fait de ne pas être considéré comme un ténor historique du football mondial joue également en faveur du club allemand. Frédéric Godart : «» Mais qu’on se le dise : l’expansion du vêtement passe avant tout via la culture musicale et donc urbaine. Avec, dans le cas présent, une figure de proue issue de l’Hexagone qui a grandement participé à lui donner de la visibilité : Jul. «(Maria Maria avec Ghetto Phénomène, sorti en 2016, N.D.L.R.),"J'ai mon survêt du Dortmund. J'ai fait l'pain j'ai pas mis du Gucci" » , explique Cordon, un musicien qui s’est fait connaître sur Twitter en portant une veste du BvB. Il faut dire que le rappeur n’y est pas allé par quatre chemins pour donner de la visibilité au club de la Ruhr, qui n’en demandait certainement pas tant sur le plan marketing. S’il apparaît avec un maillot d’entraînement dans le clip de, qui comptabilise plus de 100 millions de vues à ce jour, le Marseillais n’a pas hésité non plus à appeler l’un de ses titres «» la même année. Forcément, ça aide.Comme certains détenteurs du survêtement jaune et noir, Cordon ne connaît pas du tout l’histoire du Borussia Dortmund. Il ne s’improvise d’ailleurs ni supporter ni connaisseur. «» Un cadeau en or, puisqu'il lui permet aujourd'hui d'être identifié comme étant le guitariste au combo «» . L'intéressé abonde : «Le style, pour finir. Comme pour tout vêtement qui se respecte, il prend une place importante au moment d’enfiler la bête, même si celle-ci n'a pas besoin d'être repassée avant d'être enfilée. Le mariage jaune-noir qu'elle offre est-il le garant d’un style absolu ? Pas forcément pour tout le monde. «, confie Marc Beaugé, rédacteur en chef du magazine de mode masculine» Comme quoi, ce n'est pas si facile d'exister dans un bastion du luxe et de la haute-couture.