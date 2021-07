Pourquoi le numéro 24 dérange-t-il tant au Brésil ?

Alors que le Brésil va affronter le Pérou en demi-finales de la Copa América dans la nuit de lundi à mardi (1h du matin), l’association de défense des droits LGBT+ a déposé une plainte à l’encontre de la fédération brésilienne de football. La raison ? L’absence du numéro 24 dans les rangs de la Seleção. Une absence loin d’être anodine et profondément ancrée dans la société brésilienne qui trouve son origine dans... une loterie illégale.

Le vice du cerf

Kobe Bryant et le número de respeito

Pandémie mondiale oblige, la Copa América qui est en train de se disputer en ce moment au Brésil a permis aux sélections de débarquer avec 24 joueurs au lieu de 23 habituellement. Pourtant, c’est bien le numéro 25, Douglas Luiz, qui cède sa place à Casemiro lors de la 63minute du match opposant le Brésil à l’Équateur (1-1) comptant pour la phase de groupes. Une anomalie, puisque le Brésil est la seule équipe participante à avoir attribué le numéro 25 et par conséquent envoyé le 24 aux oubliettes. Simple superstition ? Non. De l’homophobie ? Probablement.Pour trouver la source de cette proscription du 24, il faut remonter à la fin du XIXsiècle. En 1892, le baron João Batista Viana Drummond, fondateur et propriétaire du zoo de Rio de Janeiro, décide de créer une loterie pour combler le déficit occasionné par son zoo. Le(jeu de l’animal en VF) voit le jour. Le principe est simple : il faut choisir une carte numérotée de 1 à 25, chaque carte étant associée à un animal. Puis un animal est tiré au sort, et nous tenons notre gagnant. C’est ici le début des soucis pour le 24, puisque dans ce jeu, il est associé au(cerf en VF). Maisest également employé pour désigner un homosexuel de manière péjorative au Brésil. L’association entre le 24 et l’homosexualité a donc perduré au point d’envahir le football et d'en faire le numéro à éviter à tout prix., explique Gustavo Andrada Bandeira, chercheur en éducation et auteur d'un livre sur la sexualité dans le football.Outre la, il faut s’accrocher pour trouver la trace du numéro 24 dans les effectifs du championnat brésilien. Lors de la saison 2020, un seul joueur portait ce numéro : Brenno. Le jeune gardien du Grêmio (22 ans) a d’ailleurs tenu à s’exprimer sur ce fameux numéro :Brenno n’est néanmoins plus le seul à étrenner le 24, puisqu'ils sont désormais quatre à l’honorer. Bien que ce total reste faible, cette augmentation découle en partie d’un fait totalement extérieur au football et au Brésil.Le 26 janvier 2020, Kobe Bryant, légendaire numéro 24 des Los Angeles Lakers, perdait la vie lors d’un accident d’hélicoptère en compagnie de Gigi, sa fille. À la même période, au Brésil, naissait l’idée d’une campagne de sensibilisation sur l’homosexualité (ou numéro du respect). L’idée est alors de réhabiliter le numéro interdit et pourquoi pas d'associer leau projet. Finalement, le destin en a décidé autrement, et le club de Bahia a pris le taureau par les cornes en proposant à son joueur, Flávio, d’arborer le 24., se justifie l’homme de 25 ans.Une cause qu’il continue d’embrasser en portant ce même numéro à Trabzonspor.Cette initiative apparaît néanmoins comme une goutte d’eau dans l’océan, dans un pays qui a seulement reconnu en 2019 l’homophobie comme un crime. En Copa Libertadores, les écuries brésiliennes ne peuvent pas esquiver le numéro dû à la réglementation, mais elles ont toutefois trouvé une pirouette puisqu'elles attribuent le 24 au troisième gardien afin d’être sûres qu’il reste dans l’ombre. Si l’idée duest un bon début pour la réhabilitation du 24, le chemin est encore long pour un Brésil qui va tenter ce mardi de faire un nouveau pas dans la quête du 24titre de son histoire.