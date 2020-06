Ici c'est Paris 13 Atletico !

Le Football Club des Gobelins Paris 13 n'est plus. Ou en tout cas, plus sous son nom historique. Désormais, il faudra parler du Paris 13 Atletico, lorsque le besoin d'évoquer le 3e club parisien en termes de niveau se fera ressentir. Parce que le football contemporain ne laisse plus la place aux appellations jugées pittoresques, pour qui ambitionne de « passer un cap » . Entre modernisation et refus de se couper de ses racines, le club du sud de Paris, qui évolue en National 2, cherche son équilibre.

Paris 13 Atletico, début d'une nouvelle ère... ?? pic.twitter.com/IfHMHK1xaD — Paris 13 Atletico (@Paris13Atletico) June 1, 2020

Paris et sa Tour Eiffel

Des racines préservées, assure le Président

Les jeunes pas si emballés par ce nouveau nom

Par Mathias Edwards et Maxime Renaudet

» En ce début de mois de juin, les paroles de la regrettée Mafia Trece collent parfaitement à l’ambiance du 13e arrondissement parisien.Les terrasses du Petit-Ivry ont rouvert en même temps que le four qui jouxte le moulin de la Tour, et les habitants du quartier déambulent masque sur le nez malgré les premières chaleurs de l'année. Situé à quelques mètres du boulevard périphérique, le siège du FC Gobelins Paris 13 reprend lui aussi du service. À l’intérieur, Robert Darini, 63 ans dont 30 passés au club, prépare la reprise. «» , insiste l’homme en faisant passer son chewing-gum de sa joue droite à sa joue gauche. Eux, ce sont les joueurs de l’équipe fanion, qui évoluera pour la deuxième saison consécutive en National 2, et dont l'actualité est marquée par l’arrivée d’un nouvel entraîneur, Fabien Valéri, ancien joueur du Red Star, de l’Académica de Coimbra et du Paris FC. On est encore loin de l’effervescence du début de saison, mais les dirigeants s'organisent dans un contexte un peu particulier. Et pour cause, le club a changé de nom et de logo : il s'appelle désormais le Paris 13 Atletico. Une certaine idée de la modernité.Fondé en 1968 par des lycéens de l'établissement Jean-Lurçat, situé avenue des Gobelins, dans le 13e arrondissement, le club a grandi jusqu'à devenir une véritable institution, dont la réputation dépasse le frontières du sud de Paris. C'est même le deuxième club français en termes de licenciés, avec 1500 adhérents. Et sur le plan sportif, tout va pour le mieux. Après avoir obtenu sept montées pour aucune descente dans les années 2000, le club qui a vu défiler sous ses couleurs Karl Toko-Ekambi, Soualiho Meïté, Arnaud Nordin ou encore Enzo Loiodice, accède pour la première fois au National 2, le quatrième échelon hexagonal, la saison passée. Dans ces conditions, pourquoi changer l'intitulé d'un club qui gagne ?Pour que la France du football situe enfin le club sur la carte, argumente Frédéric Pereira, le jeune président de 39 ans, qui invite à la discussion dans un bureau plus spacieux que celui de Robert, histoire de respecter les distances de sécurité.'Gobelins'. » Plus il gravirait les échelons, plus le FC Gobelins perdrait en notoriété, à mesure que les déplacements s'allongent. La théorie se tient. «'mais c'est quoi, ce nom ?' » , renchérit celui qui dirige également Skita, l'équipementier numéro un en Île-de-France. Nicolas Ducteil, éducateur des U17, apporte un exemple concret. «'Gobelets','Gobelines'.» «, résume Pereira.Pour valider le patronyme, le président assure que les joueurs des différentes sections ont été consultés. Ce seraient même eux qui auraient décidé, sondés par les différents éducateurs du club. «» , affirme le board en prenant à témoin de jeunes joueurs de passage dans le club-house. Ces derniers acquiescent timidement, la tête basse, sauf Christian Delavault, milieu de terrain U15 qui va entamer sa deuxième saison chez les Vert et Noir : «. »Car pour que le lifting soit complet, les armoiries du club ont également été rafraîchies. Exit le blason qui n'avait pas changé depuis la création du club, en 1968. Place à un logo, comme le football moderne l'exige. Le traditionnel ballon à damiers est remplacé par l'inévitable Tour Eiffel. Comme sur les logos de ses grands frères du Paris-Saint-Germain et du Paris FC. «. »Ce relooking intégral fait inévitablement craindre une perte d'identité. Selon de nombreux internautes,le FC Gobelins Paris 13 se serait même vendu au foot-business, ce que Pereira réfute avec force, en affirmant que le club garde ses racines, arguments à la clé : «'les Gobelins','Red Devils'» «» , appuie Robert Darini en faisant référence à l'équipe de Diego Simeone. «» , assure Pereira. «Modernisation, désir de «» en gagnant en crédibilité, et envie de signifier au monde qu'il devra désormais composer avec un club qui n'est plus qu'une équipe de quartier : le speech rôdé de Frédéric Pereira est plutôt convaincant. Mais une fois sorti des locaux du club, dont la façade attend elle aussi son lifting onomastique, les langues des jeunes pousses des Gobelins se délient. Yamoussa, qui jouera la saison prochaine en Régional 1 avec les U16, ne cache pas son scepticisme : «. » Abdoulaye, son ancien coéquipier qui rejoindra l'AS Monaco à la reprise, va dans le même sens. «» , concède celui qui a joué sept ans aux Gobelins.Bien que ces deux avis ne soient pas forcément représentatifs de la pensée générale, ils démontrent en revanche que ce changement de nom n’est pas forcément du goût de la nouvelle génération. Un paradoxe qui ne devrait pas empêcher le Paris 13 Atletico de continuer à gravir les échelons en attirant toujours plus de jeunes talents. Car c'est là la seule ambition du club qui évoluait en Départemental il y a 11 ans. «» , expose Pereira qui prophétise que 7 ou 8 joueurs parmi ses u17 nationaux vont signer dans des clubs pro en fin de saison prochaine, comme vient de le faire son arrière gauche. «, explique Nicolas Ducteil, l'éducateur de ces fameux u17.. » Et peu importe son nom, s'il peut les aider à réussir leur vie.