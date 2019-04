Pourquoi le Brésil ne jouait-il plus en blanc ?

Organisateur de la Copa América 2019, le Brésil jouera son match d'ouverture face à la Bolivie avec un maillot blanc sur les épaules. Une première depuis le 16 juillet 1950 et une "finale" de Coupe du Monde perdue face à l'Uruguay au Maracana.

A #SeleçãoBrasileira vai ter camisa nova para a disputa da Copa América! Tradicional, histórica, campeã. #JogaBola pic.twitter.com/z9JHG2T9cK — CBF Futebol (@CBF_Futebol) 9 avril 2019

Souviens-toi l'été 1950

Aldyr Garcia Schlee, le plus Uruguayen des Brésiliens

par Steven Oliveira

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Alors que le Brésil s’apprête à accueillir cet été la 46édition de la Copa América, la Fédération brésilienne de football (CBF) a dévoilé ce mardi les tuniques que porteront les. Si les deux premiers jeux de maillots - jaunes et bleus - font dans le classique, le troisième sort du lot avec une couleur blanche et un style rétro. Un maillot de toute beauté censé rendre hommage aux 100 ans de la première victoire du Brésil en Copa América (1-0 face à l’ Uruguay ). C’est en tout cas l’idée de Gilberto Ratto, le directeur marketing de la CBF : «» C’est donc en blanc que le Brésil disputera son match d’ouverture face à la Bolivie au Estádio do Morumbi de São Paulo. Une première depuis le 16 juillet 1950.Retour en 1950. Alors que la Seconde Guerre Mondiale s’est terminée sur une victoire des Alliés, la Coupe du Monde peut reprendre ses droits après huit ans d’absence. Et c’est au Brésil que cette quatrième édition a lieu. Une édition que l’organisateur et son attaquant Ademir (8 buts) écrasent de toute leur classe. Après une première phase de poules terminée avec deux victoires contre le Mexique (4-0) et la Yougoslavie (2-0) et un nul face à la Suisse (2-2), le Brésil s’attaque à la poule finale. Là encore tout se passe bien puisque laécrase la Suède (7-1) et l’ Espagne (6-1). Le dernier match face à l’ Uruguay fait donc office de finale.C’est donc dans sa tunique blanche, qui colore le Brésil depuis 1919, que les partenaires du capitaine Augusto foulent la pelouse du Maracana. Un stade dans lequel près de 200 000 supporters sont présents pour assister au sacre annoncé desqui ont seulement besoin d’un match nul pour soulever le trophée Jules Rimet. Tout commence parfaitement pour les Brésiliens qui ouvrent le score au retour des vestiaires par Friaça. Sauf que l’impensable va se produire et Alcides Ghiggia va entrer dans la légende. Une passe décisive pour Juan Alberto Schiaffino puis un but et voilà l’ailier uruguayen qui s’en va offrir la seconde Coupe du Monde à la Céleste. Un cauchemar pour le peuple brésilien qui souffre encore de que le pays appelle leAu Brésil , les coupables sont vite ciblés : le portier Barbosa et la couleur blanche du maillot, jugée maudite. Et la réponse ne se fait pas attendre. Barbosa démarre alors sa nouvelle vie avec l’étiquette d'ennemi public n°1. De leur côté, le journalet la CBF organisent en 1953 un concours pour dessiner le nouveau maillot du Brésil . Un maillot que le président de la fédération, Rivadávia Correa Mayer, veut plus patriotique et proche des couleurs du Brésil. Alors âgé de 19 ans, un certain Aldyr Garcia Schlee remporte le concours et décroche notamment un stage de trois mois dans la rédaction du journal. Son maillot ? Une tunique jaune avec un col et des manches vertes, un short bleu et des chaussettes blanches. Un ensemble jugé «» par les jurés.Ironie du sort, si le passeport de Aldyr Garcia Schlee est bien brésilien, cet écrivain-dessinateur ne jure en réalité que par la Céleste. Il est en effet né à Jaguarão, à l’extrémité sud du Brésil et à un pont de l’ Uruguay . Pas étonnant, donc, qu'Aldyr Garcia Schlee se permette de dire aux joueurs brésiliens, qu’il a l’honneur de rencontrer dans la foulée de sa victoire au concours, que «» . Décédé le 15 novembre 2018, à une semaine de son 84anniversaire, Aldyr Garcia Schlee ne pourra donc pas voir le Brésil retrouver sa couleur blanche d'antan. Une couleur qui pourrait de nouveau vite disparaître en cas de mauvais résultat face à la Bolivie