Pourquoi Landivy-Pontmain est un digne représentant du football vrai

Si les centres au troisième poteau et la gueule de bois évacuée sur le terrain le dimanche sont des principes qui réunissent à peu près tous les clubs amateurs, le sympathique FC Landivy-Pontmain (Mayenne) possède également des caractéristiques bien à lui, entre rituels barrés et cadre géographique parfait. De quoi avoir une place de choix dans la grande famille du foot « d’en bas » , célébré le 13 octobre prochain lors du Vrai Foot Day.

Le district à la vie, à la mort

Porte ou civière, pourquoi choisir ?

Günther, l’hymne de vestiaire ultime

Passion gel douche

Des derbys contre les copains en veux-tu en voilà

Une histoire communale légendaire

Alors qu'il y a dix ans, après la fusion de l'Étoile Sportive de Pontmain et de l'US Landivy, le club comptait trois équipes dont une en promotion d'honneur, on n’en compte aujourd’hui plus que deux chez les seniors du FCLP, toutes bien installées dans les divisons de district (D2 et D4). Et à cause d’une cruelle question de règlement, l’équipe fanion boit la tasse alors que la réserve fracasse tout à son niveau. C'est Romain Buffet, arrière droit de la réserve, homme multicasquette (trésorier officieux, community manager, etc.) et pilier du club, qui l'explique. «» C'est aussi ça, le football plaisir.C’est un instant de football vrai qui a fait date au sein du club. Il y a un peu plus de quatre ans, en mars 2015 face à Martigné-sur-Mayenne, alors qu’un joueur des visiteurs est mal en point, la solidarité se met en place et la technique de la porte, stratagème répandu sur les terrains amateurs, sauve la mise du malheureux. «"dégondez la porte du vestiaire et ça fera une civière" » , témoigne Romain qui en a profité pour filmer quelques secondes du moment. «Dans l’équipe réserve de Landivy-Pontmain, ce n’est pas avec du Naza ou du Vegedream que l’on fait vibrer l’enceinte Bluetooth. Lors des après-midi à trois points, dans le vestiaire, on s’offre l'unique(Günther & The Sunshine Girls), gros délire eurodance qui ramène à une certaine idée des années 2000 et n’a pas pris une ride (ou alors une toute petite). Effectivement, cet OVNI de 2004 a tout pour ambiancer les murs du stade municipal de Pontmain, et le fait bien. Vous avez dit beauf ?Si un bon classement en championnat en fin d’année fait toujours plaisir, le vrai frisson de la saison est tout autre à Landivy-Pontmain. Là, il est plutôt question de traitement des cheveux, si possible mauvais. «, balance Romain dans un mélange de nostalgie et de dégoût» Et les règles sont très claires : «Si deux communes sont regroupées au FCLP, les rencontres entre voisins sont quand même légion : en D4 (la dernière dans le district de Mayenne), c'est quatre clubs en moins de 10 kilomètres, tous plantés dans le canton de Landivy, qui se croisent tout au long de la saison. Et les voisins ont des noms tous plus fleuris les uns que les autres : Larchamp, La Dorée, Fougerolles-du-Plessis et Desertines. Avant d'être des rivaux, tout le monde est avant tout copain, comme le confie Romain : «» Et cette année, les gars de Landivy-Pontmain n'ont laissé aucune chance à leurs potes : «» Facile quand on s'amuse à inverser ses équipes, aussi.Landivy et Pontmain, deux patelins frontaliers coincés entre la Manche et l’Ille-et-Vilaine, sont tous les deux des symboles historiques dans le coin. Landivy par son statut de première commune mayennaise libérée par les troupes américaines le 3 août 1944, comme l'indique fièrement la mairie : «» , explique Romain. Et Pontmain parce que la Vierge Marie y serait apparue le 17 janvier 1871 sur le toit d'une grange, selon les témoignages de plusieurs enfants. «» Le week-end, il y a donc foule, mais plus pour se masser à la Basilique Notre Dame de l’Espérance de Pontmain que pour assister aux exploits des rouge et blanc. «» Bizarrement, la Sainte Vierge ne figure pas sur le blason du FCLP, et aucune référence à la Libération ne s’inscrit sur le maillot local. Le club écrit sa propre légende, mais sur des bases déjà très solides.