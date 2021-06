Les maux bleus

Ousmane Dembélé, Lucas Digne, Lucas Hernandez, Thomas Lemar, Marcus Thuram, Jules Koundé... Les blessures et les avertissements physiques s’enchaînent en équipe de France, mais les coupables sont nombreux et ne sont pas forcément ceux que l’on pointe du doigt. Entre la chaleur et les autres facteurs de risque, le staff médical ne semble en effet pas avoir tant de responsabilités que ça dans cette petite hécatombe.

« Si l’action s’était passée de l’autre côté ou trois minutes plus tard, sa température corporelle aurait pu avoir le temps de monter et Digne ne se serait peut-être jamais cassé... »

Malchance, antécédents et... Covid, encore et toujours

L’enchaînement des événements peut paraître ironique. Le 21 juin 2021, lorsqu'il se présente en conférence de presse, Lucas Digne se montre rassurant :Deux jours plus tard, le latéral gauche se blesse au bout de quelques minutes seulement passées devant le Portugal... et juste après avoir remplacé Lucas Hernandez, lui aussi blessé (mais finalement disponible contre la Suisse). Résultat, au-delà du nul : un nouveau joueurpour le reste de l’Euro, et des craintes sur l’état physique des Bleus. Des craintes déjà esquissées avec le forfait d’Ousmane Dembélé, et encore davantage dessinées par les pépins de Jules Koundé (absent en huitièmes de finale), Marcus Thuram (idem) ou Thomas Lemar à l'entraînement. Immédiatement, certains médias cherchent des boucs émissaires et d’autres entités sont pointées du doigt. À commencer par le staff médical de l’équipe de France, et son préparateur physique Cyril Moine.Il faut dire que les doutes ont le droit d’exister, et les questions la légitimité d’être posées. Surtout lorsqu'il s’agit de Cyril Moine, professionnel qui est loin d’avoir fait l’unanimité partout où il est passé malgré un CV XXL. Celui qui a longtemps suivi le sévère Vahid Halilhodžić et qui a rejoint le staff de l’EDF à l'orée de la saison 2019-2020, à la demande de Didier Deschamps (pour suppléer Grégory Dupont, parti au Real Madrid), a notamment pu surprendre ceux qui suivent les champions du monde sur place durant la compétition estivale. En imposant, au hasard, de lourdes séances de fractionnés sous des températures assommantes à des organismes à bout de souffle. De là à le remettre en cause, lui et son équipe, ou à le considérer comme le principal coupable des bobos qui s’enchaînent ? Pas du côté des joueurs, en tout cas, qui affichent une solidarité sans faille dès que l’occasion se présente., notait par exemple Hugo Lloris, après la Hongrie.De son côté, Antoine Griezmann témoignait sa confiance dès le 20 juin :La réalité scientifique, c’est qu’il est de toute façon beaucoup trop simple d’imputer une multiplication de blessures à un seul homme, ou un seul staff dans un tel contexte. Car de base, les blessures sont très souvent d’origine multifactorielle avec des facteurs de risques qui ne sont pas forcément liés aux différents choix du staff médical., liste Olivier Rodríguez, préparateur physique du Havre.Et les températures, alors ? Elles influencent, oui, mais il sembledans sa préparation. Dernier élément à prendre en compte, et sans doute le plus important : le manque de temps, pour préparer ce genre de tournois, qui diminue de plus en plus. Un constat que tient à mettre en avant Olivier Rodríguez, etEt puisqu'il faudra attendre le 11 juillet pour parler de dieux...