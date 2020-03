Pourquoi Kick Off est un jeu culte

Minimalisme et vision verticale

« Le succès commercial de Kick Off a dépassé toutes mes attentes. Je ne pensais pas qu’il serait numéro un, je ne pensais même pas qu’il serait rentable. »



L’arrivée de FIFA et PES

« Kick Off est le jeu ultime pour tester vos capacités contre un autre être humain. La machine ne contrôle quasiment rien, contrairement à des jeux comme FIFA ou PES, de beaux simulateurs de matchs, rien de plus. »



La renaissance de Dino

Par Nicolas Jucha





Dublin, novembre 2015. Dans une ancienne fabrique de chocolat réaménagée, 38 personnes, entre 30 et 40 ans, s’excitent sur de vieux ordinateurs Amiga. Ils se disputent le titre de meilleur joueur au monde de, le jeu vidéo de football phare des années 1990-1991. «, assure Danny Dineen, l’un des organisateurs.» Cette communauté internationale d’éternels gamins qui refusent d’abandonner le jeu de leur adolescence se réunit tous les ans depuis 2001. «» , se souvient Steve Screech, graphiste et testeur historique de. «Kick OffPlayer Manager (un ancêtre deécrit par le créateur de, N.D.L.R.)Kick Off 2» , assure Jorn, qui s’occupe de la page Facebook du tournoi.Gagnant de cette édition 2015, Andy Gregoris joue tous les soirs, dès que ses filles sont couchées. Mais pourquoi ne pas passer à des simulations mieux réalisées et plus récentes ? «Kick OffFIFAPESKick OffFIFAPES» , explique le champion. Car c’est dans sonque réside tout le sel et le piment de. En effet, le ballon ne colle pas aux pieds des joueurs, ce qui rend la maniabilité délicate. La difficulté est telle que même le légendaire Dino Dini, créateur du premier opus édité en 1989, présent aux mondiaux, fait pâle figure. «, avance Steve Screech,Quand le projetvoit le jour, Dino Dini a une petite vingtaine d’années. Développeur autodidacte de talent, il travaille pour l’éditeur Anco. Son patron, Anil Gupta, lui impose l’idée de travailler sur un jeu de foot. «» Créer un jeu de foot relève donc du challenge pour l’Italien, qui planche sur le codage du jeu pendant quinze mois. Surtout la nuit. «Kick Off» Steve Screech est alors développeur graphique du jeu en gestation et fait office de « caution foot » .Il amène une approche tactique que Dino Dini n’a pas... et dont il n’a pas vraiment besoin. «, avance le père du jeu.» D’où cesi singulier. «» Cofondateur de Sensible Software et créateur de, le jeu qui succède àdans le cœur des joueurs en 1993, Jon Hare reconnaît ainsi chez Dino Dini «» . Fin 1989, Dino Dini achève. Avec ses graphismes minimalistes et sa vision verticale. Le succès est rapide. «» , raconte Steve. Suivra, donc, le plus gros succès commercial d’Anco. «Kick Off» , confie Dino. Deux années de suite, son éditeur reçoit même le Golden Joystick Award du meilleur jeu de l’année sur console 16 bits. En 1990 pouret en 1991 pour. Mais derrière la légende, le début des emmerdes.En coulisses, la petite équipe d’Anco implose. «» , rembobine Dino Dini, qui, selon d’anciens collègues, aurait pris le melon avec le succès. Plus grave, alors qu’il travaille sur, Dino Dini a vent de discussions entre son patron et Sensible Software autour du projet. Aujourd’hui encore, il en parle avec des trémolos dans la voix : «"Qu’en est-il de la loyauté ?""Je ne te dois aucune loyauté."Le père dequitte Anco dans la foulée. Une brouille entre deux hommes, un divorce en quelque sorte, qui signe la fin d’un jeu rapidement devenu culte. «» , se désole Steve Screech.Le numéro un d’Anco décède en 2003, et son entreprise avec : aucun de ses jeux ne rencontrera le triomphe dedans les années 1990. L’entreprise tente bien de raviver la flamme régulièrement entre 1994 et 2002, mais en vain, l’arrivée deet deemporte tout sur son passage. De son côté, Dino Dini tente de se relancer chez Virgin Games avant de partir aux États-Unis pour y exercer des jobs alimentaires dans l’informatique, puis de revenir donner des conférences à l’Université des sciences appliquées aux Pays-Bas depuis 2005. «» , philosophe-t-il.La longue traversée du désert de Dino Dini prend fin à l’occasion de la Game Developers Conference 2013, où il est invité à s’exprimer. Dans l’auditoire, Shahid Ahmad, directeur stratégique des contenus chez Sony Computer Entertainment Europe, reprend contact avec l’ancien d’Anco et lui offre un kit de développement Playstation. L’idée ? Faire un nouveau jeu dans l’esprit depour la PS Vita et la Playstation 4. Avec une équipe de cinq personnes, Dino Dini travaille sur. Le jeu sort fin juin 2016 sur PS4, dans une certaine indifférence, malgré la mode du vintage et du rétro. Le grand public tient désormais le réalisme et le graphisme des simulationsetpour références, et les quadragénaires, potentiellement réceptifs à l’idée de retrouver le charme vieillot de « leur », sont hyper minoritaires... Mais l’essentiel est ailleurs. Fin 2015, en Pologne, alors qu’il bosse sur Revival, Dino Dini croise, dans un événement lié à l’industrie vidéoludique, Jon Hare. Celui qui a, indirectement, causé sa chute. Les deux hommes se respectent pour avoir révolutionné le jeu vidéo de football au tournant des années 1990. Il décide «» . Requinqué, le geek nul en sport à l’école court après le temps perdu : «