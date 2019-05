Pourquoi Diacre se prive-t-elle de Katoto ?

Ce jeudi, Corinne Diacre révélait sa liste des 23 pour le Mondial français (du 7 juin au 7 juillet). Une surprise : la sélectionneure a fait le choix de se passer de la meilleure buteuse de D1 féminine. Est-ce pour autant une vraie surprise ?



Un complot ? Soyons sérieux !

Au nom du collectif

Par Julien Duez

Et si c’était ça la marche vers plus d’égalité dans le football ? Après un professionnalisme accru, un championnat de France davantage médiatisé, des salaires globalement revus à la hausse et une apparition sur le plateau du JT de TF1 avant la Coupe du monde à domicile, l'équipe de France féminine a connu ce jeudi soir sa première polémique liée à la liste des joueuses qui participeront au Mondial. Celle-ci se résume à un blase connu même de celles et ceux qui ne s'intéressent que moyennement au ballon rond version des filles : Marie-Antoinette Katoto . À tout juste vingt ans, l'attaquante du PSG enfile les buts comme des perles (elle en compte actuellement 22, soit le meilleur total de D1) et pourtant, Corinne Diacre ne l'a pas retenue parmi les 23 qui tenteront d'inscrire une première étoile sur leur maillot bleu.Certes, l'annonce de la liste a nettement moins fait parler que n’importe quelle annonce de Didier Deschamps mais la question n’est pas de comparer. Le cas Katoto divise, c’est un fait. Pourquoi, en effet, se priver de celle dont le profil est souvent comparé - parfois de manière un peu lourdingue - à celui d’un Kylian Mbappé au féminin ? Imaginerait-on le gamin de Bondy absent d’un rassemblement des Bleus ? Jamais ! Mais Katoto n’est pas Mbappé et sa non-participation à ce qui aurait pu être son premier Mondial avec les A n’a rien d’un acte gratuit. Corinne Diacre elle-même est consciente de l’onde de choc provoquée par son choix : «» , expliquait la sélectionneure à Gilles Bouleau après avoir fait lecture de sa sélection, tenue secrète - y compris des intéressées - jusqu’au dernier moment.Plutôt que de se contenter d’une pile de données statistiques, il serait plus intéressant de vouloir faire confiance à la technicienne de l’équipe de France , en poste depuis le mois d’août 2017, une période pendant laquelle pas moins de 49 joueuses ont été convoquées lors des divers rassemblements. Autant dire que Corinne Diacre est du genre à tester des trucs. Et surtout, «» , comme elle le rappelait hier sur TF1. Dit autrement, c’est l’état d’esprit qui prédomine. Et là, la comparaison avec la bande de potes championne du monde choisie l’an dernier par Didier Deschamps semble évidente. Au final, Marie-Antoinette Katoto ne fait que payer ce manque de sérieux à l’entraînement qui lui a été reproché en sélection au début de l’année, mais aussi son incapacité à répondre présente dans les grands rendez-vous. Pour preuve : l’élimination du PSG en Ligue des champions face à Chelsea , une double confrontation lors de laquelle la buteuse était restée muette. Idem lors des cruciales rencontres de championnat face à Lyon . Sans oublier ce maudit Mondial U20 de 2018, où Katoto, promue capitaine et attendue comme le Messie, avait profondément déçu ceux qui plaçaient en elle les espoirs de remporter un trophée.Dans son entourage, beaucoup aimeraient que l’on la laisse grandir à son rythme. Et de rappeler que la native de Colombes n’est en effet âgée que de vingt ans. Un argument parfaitement légitime, mais qui n’est, hélas, recevable au moment de se lancer dans la plus prestigieuse des compétitions, particulièrement lorsque celle-ci a lieu à domicile. Depuis sa prise de fonction, Corinne Diacre affiche seulement quatre défaites en 21 rencontres disputées et un sentiment d’insatisfaction permanente. Comme après le but de Katoto face aux Etats-Unis (victoire 3-1) au mois de janvier dernier, son seul avec les A en trois rencontres disputées. A l’époque, Diacre n’avait de nouveau pas desserré les dents, qualifiant ainsi la performance de son attaquante d’ «» Ni plus, ni moins. Au final, la France se passera d’un diamant encore trop brut. Le pari est risqué, seul le terrain révèlera s’il est gagnant.