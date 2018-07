Pourquoi Bielsa va tout casser en Angleterre

Sept mois après son départ du LOSC, Marcelo Bielsa rebondit à Leeds, où il s’est engagé pour deux saisons plus une en option. El Loco en deuxième division anglaise ? Un choix qui interroge. L'Argentin va pourtant s’y éclater. Voilà pourquoi.

Parce que le désastre lillois l’a poussé à se remettre en question

Parce que Leeds est une institution en péril

Parce qu’il a inspiré Guardiola et Pochettino, qui eux-mêmes cassent tout en Angleterre

Parce qu'il va rendre les jumeaux Vieira dignes de leur nom

Parce que moins X moins, ça fait plus

Parce que son club de cœur a un nom anglais

Parce que son équipe ne sera pas la seule à avoir un coup de mou

Par Adrien Hémard

Avant d’être Marcelo Bielsa est un être humain susceptible de ressentir des émotions. Et depuis son départ du LOSC le 22 novembre 2017, l'Argentin a eu sa dose de souffrance, noyant sa colère dans des procédures judiciaires contre son ex-employeur. Mais il n’en reste pas moins intelligent. Bielsa a donc beaucoup appris de son échec. À Lille , toutes ses exigences – ou caprices, c’est selon – avaient été comblées par Gérard Lopez (recrutement, bungalows...). Sans compter que le technicien avait eu six mois pour préparer son arrivée, pendant que Franck Passi débroussaillait le terrain. Bref, aucune excuse : le LOSC devait être son chef-d’œuvre. Résultat : le 22 novembre,quitte le club après trois petites victoires en treize journées, ponctuées d'une triste 19place. Vexé, Bielsa attaque le LOSC sur tous les fronts judiciaires, mais est débouté à chaque tentative, condamné à dédommager le club. De quoi se remettre en question et se dire «» .L’ Athletic Bilbao , l’ Olympique de Marseille , voire même l’ Argentine en 2004 : Marcelo Bielsa sait s’y prendre pour réveiller des géants endormis. Ça tombe bien, Leeds United en est un. Trois fois champions d’ Angleterre , finalistes de la C1 en 1975 et demi-finalistes en 2001, lesvégètent en Championship, n'ayant plus goûté à la Premier League depuis 2004. L’objectif de Marcelo Bielsa sera donc de ramener les derniers treizièmes du classement en première division : du sur-mesure. Grâce à son aura, l’Argentin réveillera la ferveur d’Elland Road – comme il l’a fait à San Mamès et au Vélodrome. Quant aux joueurs, ils seront délestés de la pression médiatique, qui se concentrera sur le. De toute façon, le club est habitué à souffrir depuis des années, Bielsa ne peut pas faire pire. Quoique...» Pour Pep Guardiola, il n’y a pas de débat : «» Or, Pep règne actuellement sur l’ Angleterre avec son Manchester City briseur de records. C’est donc logiquement que le maître, Marcelo Bielsa , du maître actuel du football outre-Manche va écraser la concurrence avec Leeds. Surtout que l’autre entraîneur en vogue de Premier League, Mauricio Pochettino , se définit lui-même comme un disciple d’: «» , confiait ainsi le coach de Tottenham sur SFR Sport. Avant d'ajouter : «» Quand le maître vient pour dépasser les élèves.Avoir un enfant footballeur professionnel, c’est toujours un peu dingue. Deux, ça l’est encore plus. Surtout lorsqu'ils sont jumeaux. Et surtout lorsqu'ils se nomment Ronaldo Vieira et Romário Vieira. Voilà l’histoire des frères Vieira, nés un 19 juillet 1998 en Guinée Bissau, et aujourd’hui joueurs du Leeds United. Un régal pour Marcelo Bielsa , qui fera de ces deux bambins de 19 ans – dont l’un évolue déjà avec les Espoirs anglais – de dignes héritiers de leurs illustres homonymes. De quoi former un solide milieu de terrain, aux côtés d’un certain Madger Gomes. Sympa, le modede PES.D’un point de vue arithmétique, Marcelo Bielsa ne peut que réussir chez les. Et pour cause : Leeds United est souvent présenté comme le club le plus détesté du Royaume. Y associer un des entraîneurs les plus clivants du globe s’avérerait donc inévitablement positif, puisque multiplier du moins avec du moins donne plus. Niveau tactique, la philosophie ultra-offensive d’colle, elle, parfaitement au football anglais, tourné vers l’offensive quoi qu’il arrive. Là encore, les signaux sont positifs, puisque plus fois plus fait aussi plus. Oublions lepour les maths.Avant d’entraîner, Marcelo Bielsa a joué. Et dans les deux cas, c’est dans son club de cœur – qui est aussi celui de son père – qu’il a débuté. Si le joueur n’a jamais vraiment convaincu, l’entraîneur y a entamé sa carrière de façon tonitruante en remportant un titre de champion contre Boca Juniors dès sa première saison en 1991, enchaînant sur une finale de Copa Libertadores perdue en 1992. Il s'agit des Newell’s Old Boys, basés à Rosario. Un nom anglophone issu d’anciens étudiants de l’English High School de Rosario, donné en hommage à son directeur et entraîneur de football, l'immigrant anglais Isaac Newell. Un nom qui a réussi à Marcelo Bielsa, anglophone depuis toujours sans même le savoir.Alors oui, les équipes de Marcelo Bielsa accusent souvent le coup dès février. La faute à un style de jeu nécessitant efforts incessants et à des séances d’entraînement ultra physiques. Mais bonne nouvelle : en Championship, quasiment toutes les équipes piquent du nez avant le printemps. Avec 24 équipes et donc 46 matchs par saison, le Championship est un championnat aussi long qu’usant, et Marcelo Bielsa pourra enfin voir ses joueurs craquer en fin de saison sans se sentir seul puisque ses adversaires feront de même. Avec un peu de chance, ses hommes retrouveront même un second souffle après la quarantième journée. De toute façon, les six premiers du championnat sont concernés par la montée. Donc même en s’écroulant comme avec l’OM en 2014-2015, la montée restera jouable. Pas si fou que ça,