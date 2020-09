Pourquoi Arsenal et Houssem Aouar sont faits l'un pour l'autre

Dragué par de grosses écuries depuis plusieurs mois, Houssem Aouar mériterait, selon son président, un club bien plus prestigieux qu'Arsenal, avec qui le joueur est tombé d'accord. Sauf que sur le papier, ce mariage semble parfait. Voilà pourquoi.

1

Liverpool Arsenal Premier League - J3 Diffusion sur

Art’eta

La connexion lyonnaise

Par Arthur Stroebele

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Il n’aura pas fallu longtemps à Jean-Michel Aulas pour réagir, sur Twitter, à l’information qui envoyait, sous peu, son joyau à Arsenal. Mais en voulant calmer le jeu, le président lyonnais a surtout confirmé qu’entre Houssem Aouar et les, l’intérêt a dépassé le stade de la simple prise de renseignement. C’est désormais une histoire d’argent : l’OL en attendrait 60 millions d’euros, quand Arsenal en propose 40, selon. Reste que le joueur s’est mis d’accord pour rejoindre la Premier League avant le 5 octobre. Mais puisque Lyon se chargera d’évoquer l’EBITDA et autres, parlons football. Et sur ce point, Aouar a tout intérêt à signer à Arsenal.Dans une saison sans compétition européenne pour l’Olympique lyonnais, mais avec la perspective d’un Euro avec les Bleus, Houssem Aouar ne peut se permettre de passer à côté des soirs d’Europe. Pour son niveau, d’abord, tant il a démontré sa capacité à être performant en Europe. Pour Didier Deschamps, ensuite, puisque le sélectionneur ne jure, presque, que par les matchs en semaine. Le Gone a d’ailleurs failli connaître sa première sélection au mois de septembre, avant qu’un test positif au Covid-19 ne l’en prive. Et même si Arsenal ne jouera « que » la Ligue Europa, ils feront partie des favoris pour aller au bout.Les multiples confrontations entre l’OL et Manchester City ces dernières saisons n’ont pas que fait éclore Maxwel Cornet aux yeux de l’Angleterre. Elles ont aussi fait naître une admiration de Pep Guardiola pour le numéro 8 de Lyon., avait osé le technicien espagnol après la rencontre en 2018 (2-2). Il a réitéré au mois d’août dernier, quelques minutes après l’élimination descontre Lyon :Voir le Lyonnais rejoindre ses rangs n’aurait pas été une surprise. Sauf que les besoins de Manchester City sont aujourd’hui différents et qu’une offre n’est jamais arrivée sur la table de Jean-Michel Aulas.Mais si Aouar venait à rejoindre Arsenal, nul doute qu’il y retrouverait une philosophie proche – sans être identique – de celle du Pep. Mikel Arteta, ancien adjoint de Guardiola, est en train de créer une équipe joueuse, ambitieuse alors qu’elle n’inspirait plus grand-chose hormis l’agacement ou le désespoir, auparavant. Il aura, surtout, moins de pression qu’à City. Un club tremplin idéal, avec un coach novateur qui lui laissera les clés de l’animation et des transitions, cruciales dans les principes de jeu de l’ancien Parisien. Si Rudi Garcia est parvenu à l’exploit d’une demi-finale de Ligue des champions, les perspectives de succès sont, aujourd’hui, certainement plus importantes sous Arteta.À Londres, il rejoindrait un autre ancien Lyonnais, Alexandre Lacazette. Il y avait peut-être une possibilité de voir plus haut, pour lui aussi, à l’époque. Mais il rejoint Arsenal au crépuscule de l’ère Wenger et à l’aube de celle d’Emery : pas les saisons les plus fastes du club. Le bilan est malgré tout mitigé pour le buteur. Mais comparer les deux transferts semble compliqué, tant l'Arsenal de 2020, et son avenir, semblent infiniment plus réjouissants que celui de 2017. Et voir aligner Aouar, Ceballos et un Xhaka retrouvé dans la même composition offre de belles promesses. L’intégration par affinité technique sera forcément facilitée pour le Gone, qui plus est au sein d’un vestiaire où plusieurs éléments sont francophones (Aubameyang, Lacazette, David Luiz, Pépé, Saliba, Gabriel...).Pour la Ligue 1, voir Houssem Aouar s’en aller serait évidemment une énorme perte. Mais le joyau de la formation lyonnaise a la possibilité de voir un peu plus grand, dans un club qui semble parfaitement taillé pour lui, à ce stade de sa carrière. Le retenir pourrait être contreproductif pour toutes les parties. C’est, maintenant, entre les mains de Jean-Michel Aulas.