Le pont Alexandre III

La tempête Alex

Le Beck's est de retour !

Par Julien Sebag

Tous propos recueillis par JS.

Vendredi dernier, la nouvelle a propulsé le PSG dans une ère révolue. Comme au bon souvenir des années 2000, le PSG annonçait le recrutement d'un joueur estampillé Ligue 1, sans expérience internationale et ne pouvant être considéré comme un futur crack. Son nom ? Alexandre Letellier. Pourtant l'ancien gardien du SCO, libre de tout contrat, ne fait que revenir à la maison, même si ses occupants ont bien changés depuis son départ il y a dix ans maintenant. Et au milieu des stars planétaires, le voilà qu'il s'installe à la troisième place dans la hiérarchie des portiers, derrière Keylor Navas et Sergio Rico pendant que les deux jeunes, Garissone Innocent et Marcin Bulka, sont eux partis en prêt afin de s'aguerrir.Oui, ce transfert a été une surprise. Le seul de l'été, en dehors du prêt de Florenzi, du côté de la capitale. Mais ce renfort n'a rien d'illogique. Au contraire : c'est peut-être la meilleure chose qui pouvait arriver aux Franciliens. En plus de ranimer la flamme de la formation parisienne ( plutôt bien amochée après les nombreux départs des Titis cet été ), Letellier pourra apporter tout son expérience au groupe, notamment aux jeunes issus amenés à faire la navette entre les U19 et les pros. Comme un Ronan Le Crom avant lui. De plus, son arrivée répond à des besoins administratifs : il pourra être inscrit sur les listes UEFA comme «» et «» . Plutôt pratique pour ne pas être mis à l'amende.Pourtant, cette alliance n'a rien d'un mariage gris. Le gaillard de 29 ans est un quelqu'un de fiable, comme l'explique son ancien coéquipier du centre de formation parisien, Tripy Makonda : «» Dans le sens des retours, Alexandre Letellier va aussi bénéficier de ce transfert. «, assure Grégory Malicki, son grand frère à Angers.» En effet, Alex a eu jusqu'ici une carrière assez tortueuse : il s'est fait les ligaments croisés du genou à l'aube de sa première saison en tant que titulaire avec le SCO (2016-2017), cravachera à retrouver une place de titulaire après sa rééducation à Doha (où il était accompagné de son coéquipier Billy Ketkeophomphone), et sera contraint de s'exiler en Suisse (Young Boys), à Troyes et en Norvège (Sarpsborg) pour emmagasiner du temps de jeu. Une aventure exotique qui lui permet de jouer, avant de revenir à Orléans, luttant pour son maintien, et de voir le monde se figer au moment du confinement.Par ses choix de carrière, le Titi a montré qu'il n'avait «» , comme l'assure Malicki. Aujourd'hui, c'est un tout autre défi qui l'attend à la capitale. «, explique Nicolas Douchez N°3 parisien lors de la saison 2015-2016.(face à Lens le 10 septembre dernier). » Pour qu'il s'intégrer au sein de la bande à Neymar, Malicki ne se fait pas de soucis : «» Exactement ce dont on attend d'un troisième gardien. «, continue Douchez.Un membre à part entière du vestiaire, mais aussi performant sur le terrain, comme en témoigne ses prestations lors de l'épopée du SCO lors de la Coupe de France 2017, comme contre Bordeaux en quart de finale et face à Guingamp en demie, avec notamment un penalty stoppé à la 89minute de jeu face à Jimmy « 90+3 » Briand. En finale face au PSG, il sortira également une prestation aboutie en repoussant successivement les frappes d'Aurier et de Matuidi et en empêchant par deux fois Cavani d'atteindre les 50 buts sur une saison. Des arrêts qui lui ont valu d'être acclamé par le public angevin présent au stade, mais insuffisant pour le portier puisse éviter à son coéquipier Issa Cissokho de propulser un corner dans ses propres filets dans les ultimes secondes.Si les occasions seront rares, en dehors des sessions d'échauffement, le Parc des Princes pourra lui aussi profiter des qualités du garçon. «» , présente Greg Malicki. Ce n'est pas Tripy Makonda qui dira le contraire : «» À lui maintenant de convaincre Neymar et Di Maria de lui en laisser quelques-uns.