Pour son dernier match amical de l'été, Arsenal colle un 6-0 à Séville

AL

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Un Koundé vous manque et tout est dépeuplé.À six jours de la reprise de la Premier League, laautour des Gunners ne fait que grandir. En juillet, les hommes d'Arteta ont participé à sept matchs de préparation pour six victoires dont un 4-0 contre Chelsea. La dernière en date : ce samedi après-midi, Arsenal a planté six pions à Séville, visiblement démuni sans Jules Koundé, fraîchement arrivé à Barcelone Comme la fin de saison passée, les Gunners ont pu compter sur l'apport de leurs jeunes talents pour martyriser les Andalous. Bukayo Saka a inscrit un doublé, Eddie Nketiah est allé de son but mais surtout, Gabriel Jesus a signé un triplé et confirme que son intégration dans son nouveau club semble se passer à merveille.Tout se passe un peu trop bien à Arsenal, ça sent la dixième place en championnat fin novembre.