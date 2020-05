20 ans après le sacre des Bleus, revivez l'Euro 2000 sur sofoot.com !

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Quel âge vous aviez en 2000 ? Qu'est-ce que vous faisiez entre le 10 juin et le 2 juillet de cette année-là ? Combien de fois avez-vous fait la blague sur les Italiens qui rebouchent le champagne avant de vous rendre compte qu'elle était un peu naze ?20 ans après les faits, SoFoot.com avait envie de célébrer l'anniversaire de ce tournoi qui restera comme l'un des plus beaux et des plus excitants de tous les Championnats d'Europe disputés jusqu'à présent, de par son plateau de joueurs, le déroulé des matchs, le niveau de jeu, les surprises des uns et les échecs des autres.Ainsi, du 4 au 17 mai, tous les jours, SoFoot.com publiera un ou plusieurs articles en rapport avec l'Euro 2000. Des analyses, des tops, des interviews... On essaiera de vous faire revivre cet Euro à notre façon. Et si vous avez moins de 20 ans et/ou que l'Euro 2000 ne vous dit rien, on vous envie : on adorerait découvrir aujourd'hui à quel point c'était chouette.Prenez soin de vous et rendez-vous dès lundi matin sur sofoot.com !