Pour Roy Keane, Aurier et Rose sont « Dumb et Dumber »

Ace Ventura à Tottenham.Consultant pour la chaîne britannique Sky Sports, l'ancien joueur de Manchester United Roy Keane est unfidèle au joueur qu'il a été : dur sur l'homme. À la suite du match entre Liverpool et Tottenham, dimanche, l'ancien milieu irlandais n'a pas été tendre avec Danny Rose et Serge Aurier, les deux latéraux des Spurs, ce dernier ayant notamment concédé le penalty qui a offert la victoire auxa-t-il dit. On aurait dit Dumb et Dumber. Je trouve qu'ils ont été vraiment mauvais. Impossible de les comparer avec Alexander-Arnold et Robertson, ces deux mecs-là sont fantastiques. » Une comparaison plus éloquente à défaut d'être sympathique : dans la comédie américaine de 1995, Jim Carrey et Jeff Daniels incarnent deux imbéciles heureux, très bien intentionnés mais incroyablement maladroits.Pas dit qu'être comparé à Jim Carrey soit la pire chose qu'il soit arrivé à Serge Aurier.