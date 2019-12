Pour Noël, Gareth Bale a reçu un club de golf

AAF

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Ho, ho, ho !À Madrid, « l'affaire » Gareth Bale et son drapeau provocateur n'ont visiblement pas écorné le sens de l'humour de certains. Ce mercredi soir s'est tenu dans un restaurant de Madrid un dîner réunissant la quasi-totalité des joueurs du Real, l'occasion de se réunir avant les fêtes et d'échanger des petits cadeaux autour d'un petit «» . Exactement comme celui que ta boîte organise tous les ans, et où tu te retrouves à recevoir un truc inutile et à offrir un cadeau à quelqu'un que tu aimes moyennement.Selon As et Marca , Gareth Bale a reçu le meilleur cadeau de la part de son Père Noël secret (en l'occurrence Marcelo) : un club de golf. Toujours dans la catégorie «» , selon Marco Asensio un déambulateur et Lucas Jović un dictionnaire d'espagnol.Encore un peu et ils offraient une paire de ciseaux de coiffure à Zidane.