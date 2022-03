Pour les supporters du PSG, « un rendez-vous chez le psychologue ne suffira pas »

Après une nouvelle élimination prématurée en Ligue des champions, les supporters du PSG avaient besoin de confier leur haine, leur désespoir, leur colère, leurs regrets... Telle une consultation chez un psy, chacun a mis des mots sur ses douleurs et ses pensées les plus sombres, dans l'espoir d'aller peut-être mieux un jour.

Mathéo, président du groupe de supporters à Assas et au bar avec 200 personnes qui sont vite rentrées chez elles au coup de sifflet final

« Comment c’est possible qu’après l’égalisation, ton équipe s’effondre comme une équipe de DH ? »

Felix, crise de nerf en solitaire

« Qu’ils gagnent ou qu’ils perdent, tu sais que tu les verras en boîte le soir même ou faire leurs parties de poker jusqu’à 3h du mat. »

Julien, président du groupe de supporters à Madrid, la gueule de bois collective depuis le parcage de Bernabéu

« En parcage, on a eu le temps de ressasser tout ça, parce qu’on est sorti du stade à 00h10 ! Ils avaient même éteint les lumières... Puis on est allés manger dans un petit resto pas terrible. »

Johan, la gueule de bois (vraiment)

« Je me suis pris une cuite jusqu’à 4h du mat' pour oublier. »

On a pris un but sur l’engagement... Même sur, ça n’arrive pas ! J’ai vécu la, Manchester United, mais là on avait de l’espoir avec la finale à Paris, parce que je pense qu’on pouvait taper tout le monde. Mais dans le fond, vu le jeu qu’on produisait en Ligue 1, parce que quand tu te reposes sur des miracles sans aucune certitude, tu doutes en Ligue des champions. Pour la première fois depuis cinq ans, j’ai pleuré à cause d’un match. Même lors de la, je n’avais pas pleuré ! J’étais dégoûté, parce qu’on a dominé sur 180 minutes. Puis après, je me suis dit que ça nous permettrait peut-être de mieux repartir. Je pense qu’il faut tout changer au club, arrêter d’empiler les stars, et il faut un autre projet tout de suite. Leonardo ça doit dégager, Pochettino aussi, Di María... La solution, ce n’était pas d’envoyer des droites à l’arbitre, parce que le problème, ce n’est pas s’il y a faute ou pas. Je pensais que la question du mental avait été réglée, et on est revenu dans les fantômes desprécédentes. Comment c’est possible qu’après l’égalisation, ton équipe s’effondre comme une équipe de DH ? Avec un coach sans charisme assis sur le banc de touche sans bouger, des joueurs qui arrêtent de courir... C’était lunaire. Mais je pense que les victoires sont plus belles quand les souffrances sont fortes, et si un jour on gagne la Ligue des champions, ça sera encore plus fort !Je suis déçu, comme tous les ans. Je pense que c’était même pire que les autres fois, parce que là, il n’y a aucune chance que Mbappé reste au club. Aujourd’hui, je suis énervé envers les joueurs, et j’en ai ras le bol. La, c’était de la tristesse, mais là j’ai la haine contre les joueurs. Hakimi, quand il était à l’Inter, tu regardes son profil Instagram, il n’y avait que des photos de football. Depuis qu’il est au PSG, c’est que des photos de festival, de Balmain, de je sais pas quoi... Ils deviennent des top model plutôt que des joueurs ! Le mec qui disaitavait raison depuis le début. Il faut qu’on arrête d’amasser des stars, il faut des petits jeunes qui ont encore l’envie de gagner, des mecs comme Marquinhos ou Kimpembe. Toutes les stars qui viennent au PSG ont déjà tout gagné, donc elles n’ont plus l’envie. Là nos matchs vont être pourris jusqu’à la fin de la saison, et on n’est même pas sûr de gagner le championnat. Comme on n'a que des petites stars qui ne pensent qu’à leur Coupe du monde 2022, ils vont se ménager pour ne pas se blesser... Les joueurs se foutent de la gueule des supporters ! À la fin du match, tu n’as que Kimpembe qui va voir les supporters ayant fait le déplacement, et ce n’est pas normal ! T’as des gens qui font des sacrifices pour les voir, et eux ils vont sur le terrain, qu’ils gagnent ou qu’ils perdent, tu sais que tu les verras en boîte le soir même ou faire leurs parties de poker jusqu’à 3h du mat’.Avant le match, on était tous confiants dans le cortège, je voyais bien un petit 2-1 et on rentre à la maison. Mais non, le PSG en a décidé autrement ! Les 45 premières minutes, c’était un rêve, et dès qu’il y a eu la faute sur Donnarumma qui n’a pas été sifflée, on s’est fait écraser. En parcage, on ne s’est pas éteint, on a continué à chanter, mais le but du 3-1 a fini par nous calmer. Au coup de sifflet final, on avait la haine contre l’arbitre, puis on en avait juste marre, parce que c’est toujours la manière dont on perd qui fait mal. Perdre contre une équipe qui est plus forte que toi, ce n’est pas grave, mais perdre quand tu es meilleur... Avec Paris, on aura toujours nos traumatismes, et c’est pour ça qu’on restera fidèle. On pensait que la malédiction des huitièmes était partie, mais ça revient. En plus en parcage, on a eu le temps de ressasser tout ça, parce qu’on est sorti du stade à 00h10 ! Ils avaient même éteint les lumières... Puis on est allés manger dans un petit resto pas terrible et enfin on est allés dormir. Mais c’est toujours compliqué, tu te remets en question, on se demande ce qu’il se passe... Aujourd’hui, il y a toute une structure à changer au sein du club, parce qu’un rendez-vous chez le psychologue ne suffira pas ! Il faut faire jouer des jeunes qui ont Paris dans la peau, comme nous ! D’ailleurs, Kimpembe était le seul à être venu nous voir à la fin, et ça m’a choqué. Mbappé, Neymar et Messi sont partis tous dans les 30 secondes comme s’ils avaient quelque chose d’autre à faire. Donnarumma aussi, alors qu’il était fautif. Ça devrait être la moindre des choses de venir. Ils avaient une prime pour ça à une époque, peut-être qu’ils ne l’ont plus.Je me suis pris une cuite jusqu’à 4h du mat' pour oublier. J’étais le seul dans le bar avec un maillot du PSG et je me suis fait bien charrier. C’est con parce que je ne pourrai plus y retourner en plus, maintenant la saison est finie ! Chaque année c’est pareil, tu te dis que ça va s’arrêter, qu’on ne peut pas faire pire, mais chaque année ils arrivent à nous épater ! C’est pas possible de prendre des buts pareil en étant pro, t’aurais mis les U10, ils n’en prenaient pas deux en si peu de temps. On passe pour des guignols sur la scène européenne à chaque fois, et ça donne du pain à tous ceux qui disent qu’on n’est pas une grande équipe, qu’on ne construit pas une équipe avec des billets... J’essaie de le prendre avec philosophie parce qu’on savait depuis deux saisons qu’il y avait mieux à faire avec cette équipe, et peut-être que ça peut encore changer. Nous on est déçus, mais eux ils rentrent chez eux, ils sont millionnaires, ils n’en ont plus rien à faire. Je suis triste pour Marquinhos, parce qu’il passe au travers alors qu’il ne mérite pas.

Propos recueillis par Anna Carreau