Pour la der de Grizou, l'Atlético arrache le nul

Levante (3-5-2) : Koke - Cabaco, Vezo, Chema - P. López (Morales, 78e), Rochina (Manazanara, 33e), Campaña, Bardhi, Luna (Simon, 72e) - Roger, Dwamena. Entraîneur : Paco López.

Atlético (4-3-1-2) : Adán - Juanfran, Godín, Montero (Mollejo, 75e), F. Luís - Partey (Camello, 46e), Rodrigo, Koke - Lemar (Vitolo, 63e) - Correa, Griezmann. Entraîneur : Diego Simeone.

Dernière mitigée pour Antoine Griezmann , quatre jours après l'annonce de son départ de l' Atlético . À Valence, le Français et son équipe ont d'abord vécu un cauchemar, avant d'arracher un nul au courage (2-2) en ouverture de la 38journée de Liga.Aligné en pointe, l'international français s'est d'entrée fait voler la vedette par l'ancien Nancéien Cabaco, auteur d'une reprise du talon zlatanesque pour ouvrir le score sur corner (1-0, 6). Puis par le capitaine et numéro 19 adverse Pedro López , ovationné à la 19minute par le stade Ciutat de València pour sa dernière sous le maillot des. L'hommage a eu le mérite de réveiller l' Atlético et Griezmann. Mais Koke a sorti le grand jeu devant le Mâconnais, comme face à Filipe Luís et Lemar. Le temps fort madrilène n'a pas duré. Quelques instants après un arrêt d'Adán devant Dwamena, Roger a intercepté une passe de Partey et fait le break (2-0, 35).Lesauraient même pu encaisser un troisième but dans la foulée, sur un coup franc de Bardhi concédé par Montero, qui aurait dû voir rouge (40). Correa n'a pas bénéficié de la même clémence : auteur d'un mauvais geste, l'Argentin a laissé ses partenaires à 10 (51). Simeone a tout de même tenté le tout pour le tout, passant à trois derrière avec Griezmann en latéral de fortune. Un pari payant : l' Atlético est parvenu à recoller, grâce à un pétard de Rodrigo (1-2, 68) et un pion de renard du jeune Camello (18 ans), buteur dès sa première en Liga (2-2, 79).Auteur d'une prestation en demi-teinte, Griezmann n'a pas connu ce bonheur. Son compteur reste donc bloqué à 133 buts sous le maillot, dont 15 en Liga cette saison.