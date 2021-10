Pour l’ES Gnol, ça part en live !

Pour cette Troisième édition du Vrai Foot Day, l’ES Gnol avait comme projet de diffuser sur Facebook Live une rencontre de l’équipe sénior en déplacement à Athée sur Cher le Dimanche 10 Octobre. L’ES Gnol avait dépêché deux envoyés spéciaux pour commenter la rencontre. Récit ….

Il n’y avait pas le mémorable «» , expression chère à notre regretté Thierry Roland, pour accueillir les internautes spectateurs mais un très efficace «» . C’est par ces mots que Max et Riton ont pris l’antenne pour un avant match savoureux de l’équipe réserve de l’ES Gnol opposée à l’équipe 3 de F. C. Val de Cher 37. Notre duo présentera la composition d’équipe et annoncera même les joueurs à suivre (et ils ont vu juste). Le ton est assuré et le style est plein d’humour avec des références à Stéphane Guy ou Laurent Paganelli (en tout cas on vous le souhaite) et citant même Alban Ivanov en pleine rencontre !La première mi-temps va offrir du spectacle et des buts, de quoi permettre à nos commentateurs de s’enflammer sur le triplé d’Hugo et de rester plus mesuré sur les buts des locaux. Un score de 3 partout à la pause. Nos intervieweurs bord terrain recueilleront les impressions à chaud de Captain ArPi qui réussira plein de lucidité dans cette exercice par si simple finalement.Au retour des vestiaires c’est Coach Thierry qui est sollicité et annonce un recadrage tactique pour la seconde période. En effet l’ES Gnol va évoluer en bloc bas. Une qualité de jeu moins spectaculaire qui n’offrira pas l’occasion à Max et Riton d’envolée lyrique à la Omar Da Fonseca. Il fallait pourtant bien garder l’attention des téléspectateurs devant une rencontre qui prenait des allures d’un 0 à 0 de dimanche soir en Ligue 1 au niveau du suspense et de l’intensité. Une pensée pour le joueur d’Athée qui s’est malheureusement fait les croisées en live... Un intermède médical extrêmement bien meublé à l’antenne par nos deux journalistes du jour. Ils maîtrisent les aléas du direct avec un grand professionnalisme. Et d’ailleurs pour tous les amateurs de foot nous vous conseillons de voir ou revoir la causerie d’Emilien face à ses joueurs. Une séquence inside de qualité captée par Max.A la reprise du jeu l’écart au score était fait pour le F.C. Val de Cher de 37 qui s’imposera 6 à 3. Fin du match et dernières réactions en direct avec notamment celle du très attendu triple buteur Hugo. Alors oui nous n’avions pas la super loupe, la caméra isolée sur Killian M’Poidevin ou encore la spidercam mais promis la prochaine fois la production mettra plus de moyen. Énorme merci et bravo à notre duo très complémentaire Max et Riton pour avoir assuré pendant la rencontre et pour cette excellente idée. Vive le Vrai Foot Day, allez l’ES Gnol, à l’année prochaine pour un nouveau projet… à vous les studios…