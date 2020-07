Pour l’entraîneur du Celtic, Neymar est « exaspérant »

Neymar showing Scottish league how disrespectful he is against Celtic. ??pic.twitter.com/jBOk4IBqme — Benaiah ? (@kwamebenaiah) July 21, 2020

AB

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Non, Der Zakarian n’habite pas Glasgow.Les jours passent et se ressemblent dans le football : la créativité agace quand on y associe un soupçon d’arrogance, ce que beaucoup de personnalités reprochent à Neymar. Après leur large défaite face au Paris Saint-Germain (score final, 4-0), les Écossais de Glasgow n’avaient pas la tête aux hommages en conférence d’après-match. Neil Lennon, le manager du Celtic, semblait même très remonté contre la star brésilienne. «Néanmoins, Neil Lennon s'est montré fan de l'autre ailier parisien, Kylian Mbappé. «» , a-t-il confié. Un compliment contrasté avec son précédent avis sur Neymar et qui vient montrer que le coach écossais est quand même bon perdant.Une chose est sûre, Neymar craint moins pour sa vie au beau milieu des favelas que sur une pelouse de district.