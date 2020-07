Pour Havertz la C1 n'est pas une nécessité

Bayer Leverkusen midfielder Kai Havertz says Champions League football is not a deal-breaker for any potential move. More: https://t.co/pK55vVDXvV pic.twitter.com/7GiQRKO4lQ — BBC Sport (@BBCSport) July 14, 2020

AB

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Il Kai à Madrid.D’abord annoncé vers Chelsea puis notifié dans les papiers du Real, Havertz est au mercato ce qu’une jolie femme est sur un navire en mer depuis six mois, un grand objet de convoitise. La BBC indique cependant que le joueur est tout aussi intéressé par des institutions qui ne disputent pas la Ligue des champions : ça fait un avantage en moins pour la. Chelsea n’étant pas sûr d’accéder à la plus belle des compétitions, on pourrait y comprendre un message subliminal du métronome allemand.L'enfant de laconsidère que le plan d'un club sur le long terme est un facteur décisif pour faire un choix. Rappelons que cette saison, Kai Havertz c'est douze buts et six caviars en 30 matchs de Bundesliga. Adroit du pied gauche mais gauche du pied droit, il pourrait parfaitement évoluer sur le côté droit de l'attaque deset rentrer sur son bon pied. Enfin, tout reste à faire et d'autres retardataires ont encore le temps d'envoyer leurs CV au phénomène de Leverkusen.Pas le premier des Allemands à bien tirer et rentrer dans l'axe, m'enfin.